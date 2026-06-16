Actividad en el Canal de Panamá impulsa al PIB hasta un 4.8%

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La economía panameña registró un crecimiento de 4.8% durante el primer trimestre de 2026, según datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

De acuerdo con el informe oficial, el Producto Interno Bruto (PIB), alcanzó los $22,550.7 millones al cierre de marzo, lo que representa un aumento de $1,032.2 millones.

El desempeño estuvo impulsado principalmente por un aumento de 5.4% en los ingresos por peajes del Canal de Panamá.

El sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones fue el de mayor dinamismo, con un crecimiento de 8.2%.

Asimismo, se reportó un incremento en la movilización de pasajeros a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen y del Metro de Panamá, cuya demanda aumentó 2.2%. Los corredores también reflejaron un mayor flujo vehicular, con un crecimiento de 8.7%.

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