AMP suspende concesión a la empresa POTSA tras incendio bajo el puente de las Américas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El director general de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, anunció la suspensión de la concesión del recinto portuario afectado por un incendio registrado este lunes 6 de abril, que obligó al cierre del puente de las Américas.

Según explicó, el área operaba bajo una concesión otorgada a la empresa Panamá Oil Terminals, S.A. (POTSA), la cual ya mantenía reclamos por deudas. No obstante, aclaró que, desde el inicio de su administración en julio de 2024, no se habían presentado cuestionamientos relacionados con la seguridad de las operaciones en ese sitio.

Tras lo ocurrido, Roquebert indicó que se procederá con la suspensión de la concesión como medida para garantizar una investigación “eficaz y sin pendientes”. En esa línea, subrayó que la entidad mantiene una política de “cero tolerancia” frente a incidentes de seguridad.

“La seguridad es un tema puntual para la Autoridad Marítima. No vamos a ceder en ese aspecto, porque debemos prevenir afectaciones a las personas que laboran en estas instalaciones”, sostuvo.

Asimismo, informó que todas las operaciones en el recinto quedarán suspendidas hasta que el Ministerio Público lleve a cabo las investigaciones correspondientes.

La decisión se da luego de que se registrara la explosión de un camión cisterna de combustible, debajo del puente de las Américas, que dejó una persona fallecida y dos heridos.

Según el sitio web de la empresa, además de la terminal ubicada en Balboa —zona afectada por el incendio—, la compañía cuenta con otra instalación en Cristóbal, destinada al manejo de operaciones de abastecimiento y suministro de combustible.