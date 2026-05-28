Apagón causado por planta termoeléctrica de la mina afectó interconexión hasta México

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El informe preliminar del Centro Nacional de Despacho reveló que la salida inesperada de la unidad G2 de Cobre Panamá, que dejó de aportar cerca de 148 MW al sistema, provocó un desbalance de energía que causó desconexiones de circuitos en Panamá y afectó la interconexión eléctrica entre Guatemala y México.

La salida inesperada de una de las unidades de generación eléctrica de la mina de Cobre Panamá no solo desencadenó el apagón que afectó a miles de clientes en Panamá el pasado 25 de mayo en horas del mediodía, sino que también provocó un impacto en la red regional de transmisión eléctrica de Centroamérica, al punto de causar la apertura de la interconexión entre Guatemala y México.

Un informe preliminar del Centro Nacional de Despacho detalla cómo la pérdida súbita de casi 148 megavatios que aportada la planta termoeléctrica de la mina, generó un fuerte desbalance en el sistema y obligó a activar esquemas automáticos de protección eléctrica en varios países de la región.

¿Cómo sucedió?

11:59 del medio día del lunes 25 de mayo: la unidad G2 de la central termoeléctrica de la mina de Cobre Panamá en Donoso se desconecta del Sistema Nacional Interconectado al que estaba aportando un excedente de energía.

Descargue el informe en este enlace:

El apagón de 7 minutos que dejó sin electricidad en el caso del país a 29 mil clientes en sectores como Tinajitas, Los Andes, Calzada Larga, Vía Ricardo J. Alfaro y Costa del Este, tuvo otras consecuencias para la red de interconexión eléctrica de Centroamérica, específicamente entre Guatemala y México, además de que la unidad de la termoeléctrica no pudo volver a conectarse sino 28 horas y 24 minutos después de la caída.

El documento fue elaborado por el área de Operaciones y Seguridad Operativa del Centro Nacional de Despacho (CND) firmado por Betsy Batista, también señala que durante el evento se registró una caída de la frecuencia eléctrica hasta 59.298 Hz, lo que obligó a activar el primer escalón del Esquema de Desconexión de Carga por Baja Frecuencia (EDCxBF). Como parte de esa maniobra automática se desconectaron aproximadamente 41 MW en circuitos de EDEMET y otros 28 MW en circuitos de ENSA.

El Centro Nacional de Despacho indicó que tanto ENSA como EDEMET lograron normalizar los circuitos asociados al primer escalón del EDCxBF a las 12:06 p.m., mientras que la interconexión México-Guatemala fue restablecida a las 12:08 p.m.

Sin embargo, la unidad G2 de la central de Cobre Panamá no volvió a estar disponible hasta las 4:23 p.m. del siguiente día, es decir, del martes 26 de mayo. La unidad de la planta estuvo 28 horas y 24 minutos desconectada del Sistema Nacional Interconectado.

Lea más en: Dos apagones reavivan dudas sobre la operación energética

Etesa indicó que el lunes 25 hubo dos eventos, el del mediodía debido a la desconexión de la unidad de la planta termoeléctrica de la mina y otro pasada las 3 de la tarde causado por una falla en una de las líneas de transmisión.

-¿Existe relación entre el disparo reportado en la planta generadora de Cobre Panamá y el apagón que ocurrió horas después en la capital y Colón?

-“No. Fueron eventos totalmente aislados en tiempo y consecuencias”, dijo a La Prensa, José Vergara, director del CND de Etesa.

Reacción en Centroamérica

El impacto del evento trascendió las fronteras panameñas. Un reporte preliminar del Ente Operador Regional (EOR) señala que, tras la pérdida de aproximadamente 400 MW de carga en Panamá —cuando el país exportaba cerca de 200 MW hacia el Sistema Eléctrico Regional (SER)— se produjo una secuencia de fallas en cascada que obligó a activar esquemas automáticos de control entre varios países de Centroamérica.

Como consecuencia, el SER quedó dividido temporalmente en tres islas eléctricas: Panamá; Costa Rica-Nicaragua; y Honduras-El Salvador-Guatemala.

El EOR detalló además que el disparo de la línea de interconexión de 400 kV entre México y Guatemala se produjo luego de que la potencia inyectada en el nodo guatemalteco de Los Brillantes alcanzara los 510 MW, activando un esquema de control suplementario por bajo voltaje en Tapachula, México.

El déficit de potencia provocó una caída de la frecuencia regional hasta cerca de 59.03 Hz, lo que obligó a ejecutar la Etapa II del Esquema de Desconexión Automática de Carga por Baja Frecuencia (EDACBF), desconectando 373 MW en distintos países de la región para evitar un colapso total del sistema eléctrico centroamericano.

Informe del segundo apagón

Horas después del apagón registrado por el disparo en la conexión de una de las unidades de la planta termoeléctrica de Cobre Panamá, el país enfrentó un segundo apagón de mayor duración que dejó sin electricidad a miles de clientes y afectó el suministro de agua potable en sectores de la capital.

La interrupción que según Etesa no tuvo relación con el primer incidente, comenzó a las 3:59 p.m. del lunes 25 de mayo y se extendió por más de tres horas, impactando además operaciones del Metro de Panamá y la planta potabilizadora de Chilibre.

Roy Morales, gerente de Etesa. Alexander Arosemena

El informe preliminar del Centro Nacional de Despacho, también firmado por Betsy Batista sobre este segundo evento detalla una cadena de alarmas y aperturas automáticas en subestaciones y líneas de transmisión desde las 3:58 p.m., incluyendo afectaciones en Chilibre, Panamá, Cáceres, Chorrera, Tinajones, Costa del Este y otros puntos del sistema eléctrico nacional.

El documento detalla múltiples disparos de líneas, pérdida de potencia y desconexiones automáticas de equipos de generación y transmisión.

Entre las incidencias reportadas aparecen aperturas en líneas de 115 kV y 230 kV, disparos de protección en subestaciones como Panamá, Chorrera y Dominical, así como desconexiones de unidades de generación en Tinajones, El Roble, Capira, Parita y otras instalaciones del sistema.

El informe también muestra cómo distintos equipos comenzaron a reconectarse progresivamente minutos después del evento para estabilizar la red.

El Centro Nacional de Despacho declaró “Código Amarillo” a las 3:59 p.m., mientras continuaban las maniobras operativas para restablecer el sistema. De acuerdo con el registro técnico, varias líneas y generadores volvieron a sincronizarse entre las 4:00 p.m. y las 4:17 p.m., aunque algunas alarmas y aperturas continuaron apareciendo durante el proceso de normalización.

Líneas de transmisión eléctrica. Archivo

El gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa), Roy Morales, detalló que a las 5:57 p.m., la empresa había recuperado el sistema de transmisión nacional, incluyendo la Potabilizadora de Chilibre. “No obstante, es responsabilidad de las distribuidoras reestablecer el suministro a los usuarios”, dijo Morales.

Agregó que aunque se dio respuesta en una hora, el clima dilató el tiempo de respuesta para el retiro seguro del conductor, sin que se pusiera en riesgo la seguridad del personal dedicado a estos trabajos.

“Etesa cuenta con esquemas de protección en el sistema eléctrico que actuaron de inmediato, evitando afectaciones mayores”, indicó sobre el segundo apagón que se extendió por 3 horas.