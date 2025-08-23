Panamá, 23 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Sector empresarial

    Apede califica de riesgosa iniciativa que propone derogar contrato de Panama Canal Railway Company

    Henry Cárdenas P.
    Apede califica de riesgosa iniciativa que propone derogar contrato de Panama Canal Railway Company
    El contrato que aprobó la concesión data de hace más de 25 años. Archivo

    De lesivo para el Estado y riesgoso para la seguridad jurídica del país, calificó la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, el avance de propuestas en la Asamblea Nacional para derogar concesiones aprobadas bajo la figura de contrato ley, como la que mantiene el Panama Canal Railway Company.

    +info

    ¿Se mudará o no el aeropuerto de Albrook? habla Aeronáutica Civil y la PresidenciaAnteproyecto para derogar la concesión a Panama Canal Railway avanza en la Asamblea: fue prohijado¿Puede la Asamblea Nacional derogar el Contrato Ley del ferrocarril?

    “Un contrato ley no se puede derogar mediante otra ley, porque se trata de una concesión que otorga derechos y obligaciones a una tercera persona. La Asamblea no tiene esa facultad. La Constitución solo le permite aprobar o desaprobar los contratos que somete a su consideración el Ejecutivo, nunca derogarlos”, afirmó De Sanctis.

    La presidenta de Apede sostuvo que este tipo de iniciativas no solo carecen de legitimidad, sino que también colocan a Panamá en una posición desfavorable frente a la comunidad internacional.

    “Esto pone a Panamá en la palestra pública en cuanto a la protección de inversiones, enviando un mensaje negativo. Aquí alguien firma un contrato, invierte y luego, se le dice: ‘se acabó’. Ese precedente erosiona nuestra estabilidad jurídica y afecta la imagen del país como destino confiable para la inversión extranjera directa”.

    La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional prohijó el pasado miércoles 20 de agosto el anteproyecto de ley 119, que plantea poner fin a la concesión otorgada por el Estado a la empresa Panama Canal Railway Co. para la operación y administración del Ferrocarril de Panamá.

    El contrato que aprobó la concesión data de hace más de 25 años, puesto que fue aprobado mediante la Ley 15 del 17 de febrero de 1998. Dicha norma busca ser derogada por el anteproyecto 119.

    Sin embargo, hubo una prórroga del contrato en el año 2023 hasta el año 2049, aprobada por la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). La misma es investigada desde diciembre de 2024 por el Ministerio Público.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Aduanas retiene cajas con dinero extranjero oculto en encomienda de bus Panamá–David. Leer más
    • Jubilados no han recibido bono de $50 de agosto; CSS espera aprobación del MEF. Leer más
    • Aeropuerto de Albrook tendrá que ser mudado para dar paso a la gran estación del tren Panamá-David. Leer más
    • Dónde estarán las agroferias del IMA el 21 de agosto: horarios y sedes. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles; se registra leve disminución. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más