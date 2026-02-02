Panamá, 02 de febrero del 2026

    Actividad portuaria

    Armadores piden una transición ordenada tras fallo de la Corte sobre puertos de Balboa y Cristóbal

    Henry Cárdenas P.
    Puerto de Balboa en el pacífico panameño. LP/ Isaac Ortega

    La Asociación de Armadores Panameños (Arpa) expresó su respaldo a la hoja de ruta que anunció el Gobierno para la transición administrativa de los puertos de Balboa y Cristóbal, al tiempo que pidió transparencia en este proceso y que salvaguarde los compromisos con clientes y proveedores.

    El gremio emitió este comunicado, luego de que, el pasado jueves 29 de enero, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, que opera Panama Ports Company, subsidiaria del consorcio hongkonés CK Hutchison.

    “Resulta imperativo salvaguardar los compromisos asumidos con clientes y proveedores, asegurando que el flujo del comercio marítimo y logístico del país no sufra interrupciones”, se indica en el comunicado de Arpa.

    De igual forma, consideran indispensable proteger a los proveedores de la industria marítima auxiliar, a los clientes y a los trabajadores que sostienen la operación y el servicio día a día.

    Se destaca que el país se prepara para una nueva etapa en el desarrollo y prestación de servicios portuarios y que esta fase debe ser asumida como una oportunidad estratégica.

    “Este proceso debe permitir maximizar las ventajas competitivas del sistema logístico nacional, elevar los estándares de eficiencia, modernización y sostenibilidad, y consolidar al país como un hub marítimo de clase mundial, alineado con las mejores prácticas internacionales”, se resalta.

    Asimismo, se señala que es fundamental que la transición se conduzca con reglas claras, transparencia y previsibilidad, con la finalidad de garantizar un clima de inversión estable y mantener la confianza de los mercados y de los usuarios del sistema.

