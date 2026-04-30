Asamblea Nacional frena proyecto de cobro a contenedores para financiar aumento de pensiones

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la suspensión del proyecto de ley 491, que proponía nivelar las pensiones de quienes reciben menos de $600 mensuales. Con ello, se espera que esta discusión regrese al segundo debate.

Graciela Hernández, diputada del Movimiento Otro Camino y proponente del proyecto, dijo que se trataba de una pausa estratégica y no de una derrota, con el objetivo de conseguir que los jubilados reciban mayores fondos, que de acuerdo con el proyecto saldrían de un cobro adicional de $1.50 por cada contenedor que llegue a los puertos panameños.

Hernández defendió la decisión de pausar el proyecto de ley, asegurando que se trata de una medida estratégica y no de un retroceso legislativo. Justo este jueves 30 de abril se tenía previsto aprobarlo en tercer debate.

Un día antes, la Cámara Marítima había advertido que Panamá compite con otros centros logísticos de la región por los mismos flujos de carga, por lo que un aumento en los costos de movilización de contenedores podría traducirse en menor volumen, desvío de mercancías hacia otros destinos y pérdida de competitividad.

“Nosotros no estamos aquí para defender más nada que no sea la calidad de vida de todos los panameños”, dijo ante el Pleno, mientras detallaba que la suspensión del debate respondía a una decisión estratégica ante la posibilidad de un veto del Ejecutivo.

“Ante un veto inminente, hemos tomado las decisiones estratégicas de actuar con mente fría y determinación”.

El presidente José Raúl Mulino había dicho más temprano que, aunque la Asamblea Nacional avanzara con la aprobación en tercer debate, el desenlace también dependería del Ejecutivo: “La Asamblea tendrá que decidir… y yo también”.

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Hernández reiteró que la decisión no implica el cierre del tema. “Esto es una pausa estratégica. Nadie se rinde, nadie se baja y nadie va a soltar esta causa”, alertó, ante un grupo de jubilados que justamente había acudido al Pleno a defender el proyecto.

La diputada estaba visiblemente conmocionada, especialmente cuando mencionó que el 70% de la población “pasa el Niágara en bicicleta”, una expresión que alude a atravesar situaciones económicas extremadamente difíciles.

Durante su participación en el pleno, también planteó la posibilidad de construir un acuerdo con el Ejecutivo para asegurar la aprobación de la iniciativa. “Si eso implica, de aquí a dos meses, construir un acuerdo firme con el Ejecutivo que garantice la sanción de esta ley, lo haremos”, afirmó.

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