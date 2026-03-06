Panamá, 06 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Consumidores

    ASEP pide investigar a telefónicas por aumentos de precios

    Henry Cárdenas P.
    ASEP pide investigar a telefónicas por aumentos de precios
    Inspectores de la ASEP han realizado diversas inspecciones. Cortesía

    La Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) informó este viernes 6 de marzo que hizo solicitud formal a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) para que inicie una investigación a las empresas telefónicas ante los aumentos recurrentes de precios aplicados a diversos planes de servicios.

    La ASEP indicó que las empresas TIGO y Cable & Wireless Panamá han implementado incrementos de precios en los últimos años en planes asociados a los servicios de internet residencial, telefonía móvil pospago, telefonía fija y televisión pagada, situación que ha generado inquietud y malestar entre los usuarios.

    Se resalta que en el mercado de telecomunicaciones en Panamá, diseñado bajo un esquema de libre competencia, las empresas telefónicas pueden fijar sus precios conforme a las reglas del sector.

    Según la ASEP, si bien estas empresas han cumplido con comunicarle a los clientes dichos incrementos con una anticipación mínima de 30 días, estima necesario que la Acodeco evalúe si los incrementos aplicados por las empresas telefónicas, en periodos similares, podrían estar afectando la libre y leal competencia en el mercado.

    Información en desarrollo...

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Alcaldía de San Miguelito citará a los responsables del evento ‘Play Ride Park’ en Villa Lucre. Leer más
    • ¿Cuándo publicará el Ifarhu los resultados del Concurso General de Becas 2026?. Leer más
    • Fracasa intento de castigar el enriquecimiento injustificado de particulares. Leer más
    • Hablan los vecinos de Villa Lucre: la diversión que se volvió caos. Leer más
    • Tribunal arbitral concluye que Panamá no ocultó información a GUPC. Leer más
    • Se quedaron sin contrato y deberán pagar impuestos: Mulino sobre servicios tercerizados en Balboa y Cristóbal. Leer más
    • Panamá golea a San Cristóbal y Nieves y mantiene paso perfecto en la eliminatoria. Leer más