ASEP pide investigar a telefónicas por aumentos de precios

La Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) informó este viernes 6 de marzo que hizo solicitud formal a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) para que inicie una investigación a las empresas telefónicas ante los aumentos recurrentes de precios aplicados a diversos planes de servicios.

La ASEP indicó que las empresas TIGO y Cable & Wireless Panamá han implementado incrementos de precios en los últimos años en planes asociados a los servicios de internet residencial, telefonía móvil pospago, telefonía fija y televisión pagada, situación que ha generado inquietud y malestar entre los usuarios.

Se resalta que en el mercado de telecomunicaciones en Panamá, diseñado bajo un esquema de libre competencia, las empresas telefónicas pueden fijar sus precios conforme a las reglas del sector.

Según la ASEP, si bien estas empresas han cumplido con comunicarle a los clientes dichos incrementos con una anticipación mínima de 30 días, estima necesario que la Acodeco evalúe si los incrementos aplicados por las empresas telefónicas, en periodos similares, podrían estar afectando la libre y leal competencia en el mercado.

