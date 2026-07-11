Atención consumidor: hay una nueva ley que cambiará las compras en los supermercados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Ley 543 de 2026 obligará a separar productos sucedáneos de los originales, diferenciar los alimentos nacionales de los importados y establecer nuevas reglas para la comercialización de carnes.

La sensación de no encontrar un producto porque está en un lugar distinto podría dejar de ser exclusiva de los supermercados que visita por primera vez. En el mediano plazo, las neveras y estanterías de los supermercados podrían empezar a lucir diferentes, tras la entrada en vigencia de la nueva ley que obligará a los comerciantes del país a diferenciar de forma clara los productos sucedáneos, o de imitación, de los originales.

Se trata de la Ley 543 del 7 de julio de 2026, que busca separar físicamente los productos sucedáneos, diferenciar los importados de los nacionales e imponer nuevas reglas para la venta de carnes descongeladas que vengan de otros destinos. La norma entrará en vigencia un año después de su promulgación. Antes de que esto ocurra tendrá que estar lista su reglamentación.

De acuerdo con el documento, esta ley, sancionada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, establece como obligatorio que los productos sucedáneos sean identificados en los comercios mediante un letrero de advertencia con fondo negro y letras blancas que diga: “Producto Sucedáneo o de Imitación”.

La norma establece que este letrero deberá colocarse a la altura de la vista, entre 1.40 y 1.70 metros. Además, especifica que deberá existir una distancia mínima de un metro de separación entre los productos nacionales e importados, así como entre los productos originales y sus imitaciones.

La ley también incluye a los productos importados y dispone que todos los artículos comercializados en supermercados, tiendas, abarroterías y otros establecimientos deberán estar identificados en las estanterías o neveras como “Producto Nacional” o “Producto Importado”. Asimismo, el letrero deberá incluir el nombre del producto en español y el país de origen.

De igual forma, establece que los productos procedentes de otras naciones no podrán ser manipulados ni transformados para cambiar su presentación original. De manera específica, los productos cárnicos congelados no podrán ser descongelados o troceados para intentar hacerlos pasar como “producto nacional fresco”.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) será la entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de estas disposiciones y aplicar las penalizaciones monetarias pertinentes.

¿Qué son los productos sucedáneos?

De acuerdo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se entiende por alimento sucedáneo a aquel que se parece a un alimento común en su apariencia y textura, y que es destinado a ser utilizado como un sustituto completo o parcial del alimento al que se parece.

Aunque, este tipo de alimentos suelen ser denominados bajo un nombre distinto ya que su composición no cumple con los requisitos para comercializarse bajo la misma denominación. Es el caso, por ejemplo, de algunas bebidas lácteas que no pueden venderse como leche o de productos elaborados con grasas vegetales que no pueden denominarse queso.

Las dudas sobre la implementación

Aunque la norma establece nuevas obligaciones para la identificación y comercialización de estos productos, representantes del sector comercial consideran que varias de sus disposiciones serán difíciles de aplicar y podrían generar un impacto en la operación de los establecimientos.

Roberto Pretelt, presidente de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (Acovipa), cuestionó que la ley fuera aprobada sin que los gremios vinculados al sector fueran consultados. “Nunca llamaron a los gremios para consultas”, afirmó, al señalar que ni la Cámara de Comercio ni otras organizaciones empresariales participaron en la discusión del proyecto.

Roberto Pretelt, presidente de Acovipa, Asociación de Comerciantes de Víveres y Similares de Panamá.

El presidente de la asociación sostuvo, además, que uno de los mayores retos será cumplir con la reglamentación que obliga a mantener una separación mínima de un metro entre los productos nacionales e importados, así como entre los sucedáneos y los originales.

“Esto acarreará problemas de logística, cómo acomodar esos productos en un supermercado”, manifestó.

“No es fácil y, principalmente, nunca se hizo la consulta”, reiteró, añadiendo que considera que es una legislación que “no tiene pies ni cabeza”.

El dirigente también advirtió que la adecuación de los comercios podría traducirse en mayores costos de operación. A su juicio, la necesidad de modificar la distribución de los productos, incorporar nueva señalización y cumplir con las exigencias de la ley podría terminar repercutiendo en el precio que pagan los consumidores.

“Eso va incluido en la logística y se va a tener que reducir la estantería”, manifestó.

Respecto a los productos sucedáneos, Pretelt consideró que estos han sido “satanizados” y aseguró que no representan un riesgo para la salud. En su opinión, el consumidor debe contar con información suficiente para diferenciar un producto de otro, pero conservar la libertad de elegir según sus necesidades y capacidad económica.

“Lo que tenemos que hacer es educar a la gente sobre qué es un producto sucedáneo”, expresó.

Pretelt señaló que, aunque los productos sucedáneos pueden tener un menor contenido de proteínas, calcio u otros nutrientes que los productos originales, representan una alternativa más económica para muchas familias. En un contexto en el que Panamá registra una tasa de desempleo de 10.4%, sostuvo que el precio influye en la decisión de compra de los consumidores, quienes en ocasiones optan por estos productos debido a su menor costo.

Cabe destacar que este punto sobre la educación al consumidor también es mencionado en la página web oficial de la Acodeco, donde se señala que, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Salud (Minsa), se desarrollarán campañas de orientación y educación dirigidas tanto a consumidores como a agentes económicos, con el objetivo de promover el consumo informado y facilitar la correcta aplicación de la nueva normativa.

En cuanto a la prohibición de comercializar carnes descongeladas como frescas, Pretelt reconoció que un producto descongelado puede perder parte de su calidad, aunque insistió en que ello no representa un riesgo para la salud siempre que se mantenga la cadena de frío.

El otro lado de la ley

El presidente de Acovipa cuestiona cómo será el procedimiento que se implementará en los restaurantes que hacen uso de los productos sucedáneos. Foto: iStock.

Finalmente, Pretelt planteó dudas sobre el alcance que podría tener la normativa en el sector de los restaurantes. Como ejemplo mencionó a las pizzerías que utilizan queso mozzarella sucedáneo y se preguntó si, una vez la ley entre en vigencia, estos establecimientos también estarán obligados a informar a los clientes cuando un alimento haya sido elaborado con productos de imitación.