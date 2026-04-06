Auditoría de la mina de Donoso alerta sobre riesgo ambiental por material expuesto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El informe advierte sobre riesgos ambientales por drenaje ácido de rocas expuestas y señala brechas en la gestión geológica, mientras avanza la revisión de compromisos del proyecto.

La auditoría técnica de la Mina Cobre Panamá, elaborado por la empresa SGS y publicado por el Ministerio de Ambiente (Miambiente), registra un avance del 88.84%, según el quinto informe publicado el 1 de abril de este año.

El documento destaca que las inspecciones han permitido identificar condiciones clave para la continuidad de las labores, así como riesgos que aún requieren atención prioritaria.

Entre los principales hallazgos, los auditores reiteraron la alerta sobre la presencia de material rocoso expuesto en diversas zonas de la mina, lo que representa un potencial peligro para la seguridad del medio ambiente y de los trabajadores. Este factor, según el informe, exige la implementación inmediata de medidas de estabilización y monitoreo permanente para evitar incidentes.

“Su exposición a aire y agua necesariamente genera drenaje ácido y puede generar concentraciones elevadas de metales en aguas superficiales y subterráneas, condiciones de riesgo que se exacerban tras el tiempo que el material se permanece en sitio sin remoción u otro tratamiento de remediación”, expresa textualmente el informe de la auditoría.

Desde enero de este año se espera la autorización del Ministerio de Comercio e Industrias para procesar ese material rocoso que genera riesgos.

Según cálculos de la empresa, se trata de más de 38 millones de toneladas de roca, cuyo tratamiento generará alrededor de 70 mil toneladas de cobre que podrían ser procesados y exportados según los parámetros que fije el Gobierno.

Foto de archivo del concentrado de cobre que fue procesado y exportado en 2025. Cortesía

Igualmente, la auditoría reveló que si bien se han logrado avances significativos en la revisión de infraestructura y protocolos de seguridad, persisten brechas en la gestión del riesgo geológico en la mina.

Se menciona en el reporte que estas observaciones han sido trasladadas a la administración del proyecto con recomendaciones específicas para su corrección en el corto plazo.

Las autoridades del Ministerio de Ambiente indicaron que el proceso de auditoría continuará en las próximas semanas con inspecciones adicionales y la verificación de las acciones correctivas propuestas.

Este quinto informe de avance abarca el período de evaluación comprendido entre el 10 de febrero y el 13 de marzo de 2026 tiempo en el que se analizaron 147 compromisos de un total de 370, mientras que 223 compromisos permanecen en proceso de incorporación documental y cierre.

Se espera que luego del 10 de abril se presente otro informe, según el cronograma del contrato suscrito por el Ministerio de Ambiente con las empresas SGS. El reporte final podría darse hacia el 8 de junio de este año.

Aunque el informe lleva un avance de cerca del 90% la actividad minera como tal sigue paralizada desde finales de noviembre de 2023 cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá filial de First Quantum Minerals, que manejaba el proyecto de Cobre Panamá en Donoso.

La actividad que se realiza actualmente está relacionada con el Plan de Preservación y Gestión segura aprobado por el gobierno en mayo del año pasado.

El quinto informe de auditoría detectó que el proyecto empleaba a 1,581 trabajadores en diciembre de 2024, 1,630 en enero de 2025 y 1,621 entre febrero y marzo de 2025.

Para marzo de 2026 Cobre Panamá anunció que contrataría a 1,000 personas adicionales para las labores de remoción y procesamiento del material rocoso y otras actividades permitidas.