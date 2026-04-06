Panamá, 06 de abril del 2026

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    Orden ejecutiva

    Mici autorizará procesamiento de material rocoso de Cobre Panamá esta semana

    Katiuska Hernández
    Mici autorizará procesamiento de material rocoso de Cobre Panamá esta semana
    El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, sostuivo que esta semana debe salir la resolución para que se procese el material expuesto en la mina. Foto composición archivo La Prensa

    El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) tiene previsto autorizar esta semana el procesamiento del material rocoso de la mina Cobre Panamá, según informó el ministro Julio Moltó.

    +info

    Auditoría de la mina de Donoso alerta sobre riesgo ambiental por material expuestoProcesamiento de material rocoso en la mina de Donoso requerirá contratación de mil personas adicionalesAuditoría de la mina registra avance del 66.37% y advierte sobre material expuesto con ‘potencial de riesgo’

    El funcionario destacó que la resolución final que permitirá remover y procesar el material acumulado en la mina de Donoso ya está en trámite y será emitida en los próximos días.

    Explicó que esta medida, que responde a una necesidad de mitigar los riesgos ambientales derivados de la permanencia prolongada de estos materiales, es un paso clave para abordar las consecuencias del cierre de las operaciones mineras en 2023.

    Se espera que esta resolución autorice el procesamiento de más de 38 millones de toneladas de material rocoso.

    Este material, una vez procesado, generará alrededor de 70 mil toneladas de concentrado de cobre según ha estimado el MICI y la empresa Cobre Panamá.

    Cabe recordar que en enero de este año, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó la exportación de ese material rocoso y del concentrado de cobre acumulado en la mina de Donoso, aclarando que esta medida no significaba la reapertura de las operaciones mineras en el país.

    En los últimos informes preliminares de la auditoría ambiental del proyecto minero de Donoso, se ha advertido sobre el riesgo para el medioambiente, del material rocoso expuesto que puede generar contaminación en el aire y en las aguas.

    Lea tamibén: Auditoría de la mina de Donoso alerta sobre riesgo ambiental por material expuesto

    Información en desarrollo...

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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