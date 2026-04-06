Mici autorizará procesamiento de material rocoso de Cobre Panamá esta semana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) tiene previsto autorizar esta semana el procesamiento del material rocoso de la mina Cobre Panamá, según informó el ministro Julio Moltó.

El funcionario destacó que la resolución final que permitirá remover y procesar el material acumulado en la mina de Donoso ya está en trámite y será emitida en los próximos días.

Explicó que esta medida, que responde a una necesidad de mitigar los riesgos ambientales derivados de la permanencia prolongada de estos materiales, es un paso clave para abordar las consecuencias del cierre de las operaciones mineras en 2023.

Se espera que esta resolución autorice el procesamiento de más de 38 millones de toneladas de material rocoso.

Este material, una vez procesado, generará alrededor de 70 mil toneladas de concentrado de cobre según ha estimado el MICI y la empresa Cobre Panamá.

Cabe recordar que en enero de este año, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó la exportación de ese material rocoso y del concentrado de cobre acumulado en la mina de Donoso, aclarando que esta medida no significaba la reapertura de las operaciones mineras en el país.

En los últimos informes preliminares de la auditoría ambiental del proyecto minero de Donoso, se ha advertido sobre el riesgo para el medioambiente, del material rocoso expuesto que puede generar contaminación en el aire y en las aguas.

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