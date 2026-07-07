Autos chinos ganan terreno, representan 29.5% de las ventas acumuladas en cinco meses

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En el top de las marcas más vendidas entre enero y mayo, Geely de China ocupa el quinto lugar, Jetour igualmente de ese país asiático está en el sexto puesto y Changan en el séptimo. En total se han comercializado 7,867 autos chinos en el país.

Las marcas chinas mantuvieron una presencia relevante en el mercado panameño de autos nuevos entre enero y mayo de 2026, según se desprende del reporte de ventas de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP) relacionado con los autos nuevos inscritos.

Entre enero y mayo de 2026, el mercado de autos nuevos inscritos acumuló 26,689 unidades vendidas. Dentro de ese total, las 20 marcas chinas identificadas en el ranking de la ADAP sumaron 7,867 vehículos, lo que representó aproximadamente 29.5% de las ventas acumuladas en el país.

Lea más en: Venta de autos nuevos crece 13% hasta mayo: estos fueron los modelos más vendidos

En este bloque, Geely se mantuvo como la marca china con mayor volumen en lo que va del año, con 1,297 unidades, seguida por Jetour, con 1,151, y Changan, con 1,034.

Estas tres marcas concentraron 3,482 vehículos, equivalentes a cerca del 44% de todas las ventas de las marcas chinas entre enero y mayo.

Aunque Geely lidera el acumulado, Changan fue la marca china con más ventas en mayo, al colocar 246 unidades solamente en ese mes, por delante de Geely, con 230, y Jetour, con 212. Esto refleja una competencia cerrada entre las tres principales marcas del segmento chino.

En crecimiento, destacan Changan, con un alza acumulada de 57.9% frente al mismo período de 2025, y Jetour, con 45.9%.

Entre las marcas de menor volumen, sobresalen los avances de Soueast, Jaecoo y Lynk & Co, una marca chino-sueca de automóviles, propiedad del consorcio chino Geely.

Los resultados reflejan una mayor diversificación de la oferta china en el mercado panameño.