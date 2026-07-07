Panamá, 07 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 07 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Comercio

    Autos chinos ganan terreno, representan 29.5% de las ventas acumuladas en cinco meses

    En el top de las marcas más vendidas entre enero y mayo, Geely de China ocupa el quinto lugar, Jetour igualmente de ese país asiático está en el sexto puesto y Changan en el séptimo. En total se han comercializado 7,867 autos chinos en el país.

    Katiuska Hernández
    Autos chinos ganan terreno, representan 29.5% de las ventas acumuladas en cinco meses
    Vista aérea del flujo vehicular en el corredor sur en ciudad de Panamá LP/ Alexander Arosemena

    Las marcas chinas mantuvieron una presencia relevante en el mercado panameño de autos nuevos entre enero y mayo de 2026, según se desprende del reporte de ventas de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP) relacionado con los autos nuevos inscritos.

    Entre enero y mayo de 2026, el mercado de autos nuevos inscritos acumuló 26,689 unidades vendidas. Dentro de ese total, las 20 marcas chinas identificadas en el ranking de la ADAP sumaron 7,867 vehículos, lo que representó aproximadamente 29.5% de las ventas acumuladas en el país.

    Lea más en: Venta de autos nuevos crece 13% hasta mayo: estos fueron los modelos más vendidos

    En este bloque, Geely se mantuvo como la marca china con mayor volumen en lo que va del año, con 1,297 unidades, seguida por Jetour, con 1,151, y Changan, con 1,034.

    Estas tres marcas concentraron 3,482 vehículos, equivalentes a cerca del 44% de todas las ventas de las marcas chinas entre enero y mayo.

    Autos chinos ganan terreno, representan 29.5% de las ventas acumuladas en cinco meses

    Aunque Geely lidera el acumulado, Changan fue la marca china con más ventas en mayo, al colocar 246 unidades solamente en ese mes, por delante de Geely, con 230, y Jetour, con 212. Esto refleja una competencia cerrada entre las tres principales marcas del segmento chino.

    En crecimiento, destacan Changan, con un alza acumulada de 57.9% frente al mismo período de 2025, y Jetour, con 45.9%.

    Entre las marcas de menor volumen, sobresalen los avances de Soueast, Jaecoo y Lynk & Co, una marca chino-sueca de automóviles, propiedad del consorcio chino Geely.

    Los resultados reflejan una mayor diversificación de la oferta china en el mercado panameño.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

    Última Hora

    • 05:02 Lo que una posible ley de amnistía no debe desconocer Leer más
    • 05:01 Tren Panamá-David ya suma casi $10 millones en estudios y consultorías Leer más
    • 05:01 Ifarhu: tarjeta del PASE-U será gratis el primer año y después tendrá costo anual Leer más
    • 05:01 Minsa invertirá $11.8 millones en rescate del Minsa-Capsi en Puerto Caimito Leer más
    • 05:00 Hoy por hoy: las confesiones de Odebrecht Leer más
    • 05:00 Ediles del distrito de Panamá superan los $6,000 mensuales entre salario, dietas y gastos de representación  Leer más
    • 05:00 Del supermercado al mar, el plástico de un solo uso que aún no desaparece Leer más
    • 05:00 El exfutbolista que estuvo muerto durante 7 minutos y llevó a Noruega a eliminar a Brasil Leer más
    • 05:00 Autos chinos ganan terreno, representan 29.5% de las ventas acumuladas en cinco meses Leer más
    • 05:00 Panamá crecerá más que América Latina, pero enfrenta presión por deuda Leer más