Banco japonés Mizuho, interesado en financiar el tren Panamá–David

El Mizuho Bank, Ltd., una de las instituciones financieras más grandes de Japón, manifestó su interés en participar en el financiamiento del tren Panamá–David–Frontera, la megaobra de transporte que impulsa la administración José Raúl Mulino.

El anuncio se dio durante una reunión de alto nivel celebrada este lunes en Nueva York, Estados Unidos, entre Mulino y representantes del banco japonés, encabezados por su director ejecutivo, Shuji Matsuura.

El mandatario presentó los principales proyectos de infraestructura en ejecución, entre ellos la rehabilitación de la carretera Interamericana, el rescate del vertedero de Cerro Patacón con nueva tecnología de reciclaje, y el tren interprovincial, considerado “pieza clave para la futura estructura logística” del país.

De acuerdo con la propuesta oficial, el tren será un sistema mixto para el transporte de carga comercial y pasajeros que interconectará a Panamá con el resto de Centroamérica.

En la reunión también se abordaron futuros proyectos vinculados al Canal de Panamá. Matsuura destacó que el propósito de Mizuho es explorar las prioridades estratégicas de financiamiento e identificar soluciones innovadoras a largo plazo que respalden la agenda de infraestructura y desarrollo del país, destaca una nota de prensa de Presidencia.

“Nuestra experiencia en la estructuración de financiamiento de infraestructura compleja y a gran escala en mercados emergentes y desarrollados nos permite ofrecer soluciones personalizadas y de alto impacto”, afirmó el ejecutivo, quien también felicitó a Panamá por haber asumido la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU para agosto de 2025.

Por el Mizuho Bank participaron, además de Matsuura, Mark Tuttle, director de Banca para América Latina; Edgar Liévano, director de Mercados para América Latina, y Rafael Borjas, ejecutivo del banco.

Acompañaron al presidente Mulino el canciller Javier Martínez Acha; el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez; el secretario de Metas y ministro del Canal, José Ramón Icaza, y el embajador de Panamá en Estados Unidos, José Miguel Alemán.