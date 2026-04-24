Buques se desvían por el Canal de Panamá por crisis de Medio Oriente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ricaurte Vásquez, administrados de la ACP sostuvo que debido a la situación mundial se ha experimentado un incremento en el volumen de tráfico de buques, alcanzando hasta 41 tránsitos diarios.

El conflicto en Medio Oriente, que ha generado interrupciones en el estrecho de Ormuz, ha provocado un cambio drástico en las cadenas de suministro globales, particularmente en las rutas de combustibles como petróleo, gas natural licuado (GNL) y gas licuado de petróleo (GLP).

Los envíos que tradicionalmente se realizaban desde el Golfo Pérsico al mercado de Europa y Asia han sido interrumpidos, lo que ha obligado a los mercados a buscar nuevas rutas de abastecimiento y alternativas de suministro, principalmente de los Estados Unidos, siendo el Golfo de México una de las zonas claves de la carga energética.

En este nuevo contexto, el Canal de Panamá ha ganado más protagonismo, convirtiéndose en una vía clave para mantener el flujo de productos energéticos en tiempo más corto, hacia los destinos estratégicos, además de la carga de contenedores, granel y otros.

En un ejemplo concreto, un buque que transportaba Gas Licuado de Petróleo (GLP), originalmente destinado a Europa, cambió su ruta hacia el mercado asiático. Fue el caso del tanquero Gas Virgo, que ante la urgencia de cumplir con los plazos de entrega y evitar penalizaciones significativas llevó a la naviera a subastar y pagar hasta 4 millones de dólares por un cupo para pasar por el Canal de Panamá, dado que no tenía reserva previa.

Ricaurte Vásquez, administrador de la ACP, explicó que “es el mercado el que marca el precio”, enfatizando que este tipo de decisiones se toman bajo la dinámica del mercado global, en la que la necesidad de cumplir con los tiempos de entrega a menudo justifica el pago de tarifas extraordinarias, si se toma en cuenta que la pérdida por no llegar a tiempo sería mayor de lo pagado.

Buque petrolero con GLP gas licuado de petróleo controlado por la empresa china Wanhua Chemical, transitó por el Canal el 15 de abril, desde Texas. Foto tomada de Marine Traffic

Este buque de bandera de Singapur, finalmente pasó por el Canal y va rumbo al puerto de Yantai, en China.

“Un buque toma 21 días transitando por la ruta larga y 16 a 15 días por el Canal de Panamá. Esto representa un ahorro de 6 a 7 días, lo que se traduce en una oferta de entre $150,000 y $200,000 por día, sin contar el costo de combustible, que actualmente es más alto. Así que no pensemos que fue un capricho del Canal, sino más bien una decisión económica racional por parte del cliente, quien optó por pagar el precio para garantizar el paso a través del Canal, obteniendo la certeza de cumplir con su plazo de entrega”, explicó Vásquez en CADE.

Además, comentó que ese monto de $4 millones no representa la norma en el Canal ni esos precios son constantes, por lo que no se espera un aumento extraordinario de ingresos por esa razón, pero si se cumplirá la meta presupuestaria.

El promedio de pago por las subastas, en condiciones normales, es decir, sin conflicto que interrumpa las cadenas de suministro y otras razones, oscila entre los $250,000 a $300,000, pero en circunstancias excepcionales, como las que afectan actualmente el mundo con la crisis en el Medio Oriente, los pagos pueden ser mayores, según estén dispuestos a pagar los clientes.

Se han alcanzado cifras cercanas a los $385,000 por un solo cupo, comparado con los $135,000 a $140,000 previos al conflicto geopolítico, es decir entre enero y febrero de este año.

Tránsito de buque con Gas Natural Licuado por el Canal. Foto Edward R. Ortiz De Icaza ACP, Cortesia del Canal de Panamá

El administrador detalló que efectivamente el volumen de tránsito ha subido en las últimas semanas, principalmente de tanqueros con GNL. Mientras en enero de este año transitaban aproximadamente cuatro buques de GNL al mes, en el último mes esa cifra ha aumentado significativamente a 15 buques.

Esta expansión en el tránsito de gas natural licuado está relacionada directamente con los efectos del conflicto en Medio Oriente, especialmente en Qatar, uno de los principales productores de este gas, cuyas instalaciones han sido afectadas debido a los ataques en la región.

Se dispara el tránsito por el Canal de Panamá sin reportar congestión

Ricaurte Vásquez aclaró que no se espera que la crisis geopolítica en Medio Oriente genere un aumento permanente en los ingresos del Canal. “La prioridad sigue siendo garantizar un servicio confiable para nuestros clientes, independientemente de las tarifas”, aseguró.

En términos de ingresos, el Canal de Panamá proyecta aproximadamente $5,400 millones para el año fiscal 2026, cifra que está $200 millones por encima de lo presentado en la Asamblea Nacional de $5,207 millones, de los cuales $3,796 millones corresponden a peajes y 1,321 millones a otros servicios de tránsito.

Ingresos estimados en el presupuesto del Canal para 2026.

Aunque este presupuesto ya contempla un aumento en el volumen de tránsito con un estimado de 12,764, las autoridades del Canal mantienen su enfoque en la sostenibilidad a largo plazo y en asegurar que el incremento en la demanda no sea una situación permanente.

Tránsitos proyectados en 2026.

A pesar de las interrupciones globales, el Canal de Panamá sigue operando con altos niveles de eficiencia y se espera que la capacidad de manejo de tránsitos se mantenga estable en los próximos meses.

Además, se ha incrementado la capacidad operativa en cuanto a la gestión de los tránsitos diarios. En abril, el Canal superó los 40 tránsitos diarios, con un pico de 41, lo que refleja la flexibilidad del Canal ante situaciones excepcionales.