Canal de Panamá acumula 8,593 tránsitos de alto calado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los buques portacontenedores se mantuvieron como el segmento de mayor volumen en el tránsito de alto calado, con 1,921 cruces acumulados entre octubre 2025 y mayo del año fiscal 2026, mientras que los quimiqueros registraron el mayor crecimiento.

En medio de la crisis en Medio Oriente, el reacomodo del comercio marítimo mundial y un crecimiento económico global moderado, las navieras que usan el Canal de Panamá siguen marcando pauta con un incremento en el número de tránsitos por la vía interoceánica.

El Canal de Panamá acumuló 8,593 tránsitos de alto calado entre octubre de 2025 a mayo de 2026, según el informe emitido por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a los clientes al cierre de mayo, lo que se traduce en un crecimiento de 6.7%, en contraste con los 8 meses del año fiscal 2025 (de octubre 2024 a mayo de 2025) o el equivalente a 536 tránsitos adicionales.

Del total acumulado, 6,208 correspondieron a las esclusas panamax y 2,385 a las esclusas neopanamax. Frente al mismo periodo del año fiscal 2025, cuando se registraron 8,057 tránsitos —5,876 panamax y 2,181 neopanamax—, el movimiento total creció en 536 tránsitos, equivalente a 6.7%.

Por tipo de esclusa, el mayor aumento porcentual se observó en las neopanamax del Canal ampliado, que este mes cumple 10 años en operaciones, con 204 tránsitos adicionales y un crecimiento de 9.4%, mientras que las panamax sumaron 332 tránsitos más, para un incremento de 5.7%.

Solo en el mes de mayo, el Canal registró 1,149 tránsitos oceánicos, con un promedio diario de 37.06 buques, según el resumen mensual de operaciones de la Autoridad del Canal de Panamá.

La operación se mantuvo cerca de la capacidad máxima sostenible de la vía, estimada entre 36 y 38 buques diarios, considerando las esclusas panamax y neopanamax.

El informe detalla que los tránsitos diarios de buques oceánicos alcanzaron un máximo de 41 y un mínimo de 32 durante el mes. En cuanto a los arribos, el promedio diario fue de 35.4, con un pico de 47 y un mínimo de 26, lo que refleja un flujo operativo estable en la vía interoceánica.

Por tipo de buque, el mayor volumen correspondió a las embarcaciones con manga de 91 pies a menos de 107 pies, que sumaron 658 tránsitos, equivalentes al 57.27% del total. Los buques neopanamax, de 107 pies de manga o más, registraron 321 tránsitos, el 27.94%, mientras que los buques menores de 91 pies alcanzaron 170 tránsitos, con una participación de 14.80%.

El crucero 'Disney Adventure' navegó en las esclusas Agua Clara, en Colón (Panamá) el 2 de febrero de 2026. EFE/ Bienvenido Velasco

En el informe a los clientes, la Autoridad del Canal también informó que mantiene 38 tránsitos diarios y que, con los datos actuales, no prevé la necesidad de aplicar restricciones de tránsito hasta el 31 de diciembre de 2026.

Esta proyección se da en medio del monitoreo del posible impacto de El Niño en la segunda mitad del año y de la aplicación de medidas preventivas de ahorro de agua en las esclusas.

Sin embargo, a inicios de junio el Canal informó que a partir del próximo 3 de julio, reducirá ligeramente el calado máximo autorizado para los buques que transiten por las esclusas Neopanamax. La medida reducirá el límite de 50 a 49.5 pies, lo que representa una disminución de medio pie.

Canal de Panamá reduce el calado para buques neopanamax ante amenaza de El Niño

Durante los últimos dos años, el límite se había mantenido en 50 pies.

El Canal señaló que este ajuste no implica modificaciones en el número de tránsitos diarios y que su impacto “se reduce a menos del 1.7 % de los buques Neopanamax que transitan por la vía”.

Segmentos de buques

Las cifras detalladas del tránsito de alto calado de buques por el Canal de Panamá muestran que el segmento de mayor volumen de cruces sigue siendo el de portacontenedores, con 1,921 tránsitos acumulados entre octubre y mayo del año fiscal 2026 sumando ambas esclusas panamax y neopanamax. Sin embargo, este segmento registró una leve disminución frente al mismo periodo del año fiscal 2025, cuando acumuló 1,934 tránsitos, es decir, 13 tránsitos menos, una variación de -0.7%.

Hay que tomar en cuenta que el año pasado hubo un incremento inusual de tránsitos debido a la política de aumento de aranceles por parte de Estados Unidos, lo que generó que importadores de productos desde mercados de Asia y Europa, además de América Latina, adelantaran compras y se movieran más barcos portacontenedores por la ruta interoceánica hacia los puertos de Estados Unidos.

El mayor crecimiento en términos absolutos en los 8 meses, lo registró el segmento de quimiqueros, que pasó de 1,475 tránsitos acumulados entre octubre 2024 y mayo de 2025 a 1,743 tránsitos en el mismo periodo del año fiscal 2026. Esto representa 268 tránsitos adicionales y un aumento de 18.2%, consolidándose como el segundo segmento de mayor volumen en el tránsito de alto calado por la vía interoceánica.

También destacaron los graneleros, que aumentaron de 1,446 a 1,549 tránsitos, con 103 cruces adicionales y un crecimiento de 7.1%; y los gaseros, que pasaron de 1,212 a 1,257 tránsitos, un incremento de 45 tránsitos, equivalente a 3.7%.

En el caso de GNL, aunque el crecimiento porcentual fue el más alto, al pasar de 33 a 52 tránsitos, equivalente a 57.6%, su peso dentro del total sigue siendo menor por tratarse de una base comparativa más reducida.

Tránsito de buque con Gas Natural Licuado por el Canal. Foto Edward R. Ortiz De Icaza ACP, Cortesia del Canal de Panamá

El aumento en el segmento de GNL respondió, según las autoridades del Canal, al reacomodo de las rutas energéticas tras el cierre del Estrecho de Ormuz, derivado del conflicto por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán entre febrero y abril.

La interrupción alteró parte del suministro de energéticos desde Medio Oriente hacia Asia y llevó a compradores asiáticos a contratar mayores volúmenes desde Estados Unidos, impulsando así el tránsito de buques de gas natural licuado por el Canal de Panamá.

Buque petrolero en aguas del Canal de Panamá. LP/Alexander Arosemena

Igualmente, creció el segmento de petroleros o tanqueros que mostró uno de los mayores incrementos porcentuales en el tránsito acumulado de alto calado por el Canal de Panamá. Entre octubre y mayo del año fiscal 2026 sumó 373 tránsitos, frente a 284 en igual periodo del año fiscal 2025, lo que implica 89 cruces adicionales y un aumento de 31.3%. El movimiento se mantuvo principalmente en las esclusas panamax, con 301 tránsitos, mientras que en las neopanamax los cruces aumentaron de 34 a 72.

Buque RORO se encamina para ingresar del lado Pácifico del Canal de Panamá. LP/ Alexander Arosemena

El segmento de carga rodante o portavehículos también mostró un avance en el acumulado de octubre a mayo del año fiscal 2026. Este grupo sumó 616 tránsitos, frente a los 584 registrados en igual periodo del año fiscal 2025, lo que representa 32 cruces adicionales y un crecimiento de 5.5%. Aunque la mayor parte del movimiento se mantiene en las esclusas panamax, con 560 tránsitos, el segmento mostró un mayor dinamismo en las neopanamax, donde los cruces aumentaron de 29 a 56.

En contraste con otros segmentos, el tránsito de buques de pasajeros, asociado principalmente a cruceros, registró una disminución en el acumulado de octubre a mayo.

Este segmento pasó de 203 tránsitos en el año fiscal 2025 a 178 tránsitos en el año fiscal 2026, lo que representa 25 cruces menos y una caída de 12.3%. La reducción se observó tanto en las esclusas panamax, donde los tránsitos bajaron de 165 a 148, como en las neopanamax, que pasaron de 38 a 30.