Canal de Panamá reduce el calado para buques neopanamax ante amenaza de El Niño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ante la posible llegada de un nuevo episodio del fenómeno de El Niño y su potencial impacto en las reservas hídricas, el Canal de Panamá anunció que, a partir del próximo 3 de julio, reducirá el calado máximo autorizado para los buques que transiten por las esclusas Neopanamax. La medida disminuirá el límite de 50 a 49.5 pies, lo que representa una reducción de medio pie.

Durante los últimos dos años, el límite se había mantenido en 50 pies. Sin embargo, de acuerdo con un comunicado de la entidad, la medida busca “garantizar la sostenibilidad de sus operaciones”.

El Canal señaló que este ajuste no implica modificaciones en el número de tránsitos diarios y que su impacto “se reduce a menos del 1.7 % de los buques Neopanamax que transitan por la vía”.

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La llegada de El Niño

El Canal explicó que esta decisión forma parte de las medidas de ahorro de agua ante la “posibilidad” de que se registre el fenómeno de El Niño, que podría afectar la disponibilidad del recurso hídrico. Aunque se trata de una medida habitual durante la temporada seca, vuelve a adoptarse luego de dos años.

El Canal de Panamá depende principalmente del agua almacenada en los lagos Gatún y Alajuela para operar sus esclusas y permitir el tránsito de embarcaciones entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Cada paso de un buque requiere millones de galones de agua dulce, por lo que los períodos de sequía o una reducción en las lluvias pueden afectar la disponibilidad del recurso y obligar a implementar medidas de ahorro.

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Durante 2025, el Canal de Panamá marcó un hito histórico al permitir un calado de 50 pies incluso durante la temporada seca, algo que no había ocurrido desde la entrada en funcionamiento de la ampliación de la vía en 2016.

Durante el año 2023 debido a una sequía más larga de lo habitual, se registró una disminución que llegó hasta los 44 pies. Esta sequía también estuvo acompañada de el fenómeno de El Niño.