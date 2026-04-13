Canal de Panamá acumula más de 6,200 tránsitos de alto calado en el primer semestre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La vía interoceánica registra un incremento de 3.6% en el cruce de embarcaciones de alto calado entre octubre 2025 y marzo de 2026. El segmento portacontenedores sumo 1,422 cruces y se comienzan a recuperar los de gas natural licuado con 33 tránsitos.

El tránsito de embarcaciones de alto calado por el Canal de Panamá sigue acumulando cifras positivas.

El anticipo de las importaciones debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos, sumado a un incremento de los tránsitos de buques de Gas Natural Licuado entre Estados Unidos y Asia y un mayor flujo de importaciones en la región, ha favorecido la actividad por la vía interoceánica panameña en los últimos seis meses.

Al cierre del primer semestre del año fiscal 2026, período comprendido desde octubre de 2025 hasta marzo de este año, se registraron 6,284 tránsitos acumulados de alto calado, lo que representó un incremento de 3.66% en contraste con los 6,062 cruces del mismo período de 2025.

El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, había anticipado en marzo que las cifras de estos primeros meses estaban altas y que seguirán así debido a los cambios en las rutas internacionales por el conflicto en Medio Oriente.

“Este año hemos tenido entre 36 y 38 tránsitos diarios. Es probable que cargas como gas natural licuado (GNL), que provienen de Qatar, se desvíen hacia Estados Unidos, lo que generará más demanda del Canal”, comentó Vásquez el 20 de marzo de este año.

Canal de Panamá espera un mayor tránsito de buques de combustible por crisis en Medio Oriente

Las cifras lo comprueban, en el acumulado al cierre de marzo, los tránsitos de buques que transportaron Gas Natural Licuado (GNL) sumaron 33, cinco más que los registrados hasta febrero de este año y un incremento de 73.68% en contraste con los 19 tránsitos acumulados al primer semestre de 2025.

El administrador indicó que se esperaban más reservas de tanqueros de GNL dada la situación en el Golfo Pérsico. “Dentro de unas semanas, estaremos viendo un tránsito diario de estas embarcaciones”, añadió.

Ricaurte Vásquez adminsirtador del Canal. LP/ Elysée Fernández

El flujo de embarcaciones portacontenedores también creció en los últimos seis meses del año fiscal 2026 para el Canal. La vía panameña registró 1,422 tránsitos de portacontenedores, 52.08% más que lo reportado entre octubre 2024 y marzo de 2025 cuando el acumulado alcanzó los 935 cruces. Además, la mayoría de estos tránsitos se registran en las esclusas Neopanamax del Canal ampliado (1,016).

Un buque de contenedores transita por el Canal de Panamá en dirección al lado atlántico. LP / Alexander Arosemena

El segmento granelero es otro de los protagonistas del Canal, con un acumulado en seis meses de 1,176 cruces, frente a los 1,113 del mismo período del año fiscal 2025. En un año aumentaron 5.6%.

En cuando a los quimiqueros otros de los colosos del mar que transitan por aguas panameñas, los tránsitos sumaron 1,190, un aumento de 8.47% en contraste con 1,097 cruces acumulados hasta marzo de 2025.

Los gaseros en cambio reportaron un leve decenso de 0.32% en el último año. Acumulan un total de 929 tránsitos en seis meses hasta marzo de 2026, en comparación con los 932 registrados hasta marzo de 2025.

El segmento RoRo o de embarcaciones que transportan carga rodante, sumó 451 tránsitos en seis meses, 7.38% de incremento en contraste con los 420 del mismo período de 2025.

Un buque RoRo o de carga rodante se encamina para ingresar del lado Pácifico del Canal de Panamá. LP/ Alexander Arosemena

Las embarcaciones que transportan combustible como petróleo o también denominados tanqueros, registraron un acumulado de 256 tránsitos en el primer semestre 2026, 16.89% más que los 219 registrados en los seis meses del año fiscal 2025.

Buque petrolero en aguas del Canal de Panamá. LP/Alexander Arosemena

En contraste el tránsito de embarcaciones de alto calado de pasajeros como los cruceros, fueron menores, pasaron de 173 en el primer semestre de 2025 a 160 cruces en igual período de este año. Sin embargo, el Canal reporta que transitaron cruceros más grandes.

Eventos en marzo

El reporte mensual que hace el Canal a los clientes, precisa que en el mes de marzo la vía interoceánica registró un promedio diario de 37.03 tránsitos de buques oceánicos, con un total de 1,148 embarcaciones movilizadas en el mes sumando las de alto calado y las más pequeñas.

El crucero 'Disney Adventure' navegó en las esclusas Agua Clara, en Colón (Panamá) el pasado 2 de febrero de 2026. EFE/ Bienvenido Velasco

La mayor proporción correspondió a buques de entre 91 y menos de 107 pies de manga, que representaron el 55.75% del total, seguidos por los neopanamax con el 26.31%.

En cuanto a los tiempos de operación, el tránsito promedio dentro del Canal fue de 10.67 horas, mientras que el tiempo total en aguas del Canal alcanzó 21.39 horas. El flujo de llegadas se mantuvo en un promedio de 37.2 buques diarios.

El informe también señala una alta demanda en los cupos de reserva, con niveles de uso que superaron la disponibilidad en varias categorías.

Los buques neopanamax alcanzaron una utilización del 113.73%, mientras que los buques regulares registraron un 114.17%, lo que evidencia presión en la capacidad operativa.

En materia de mantenimiento, la Autoridad del Canal informó sobre una serie de trabajos programados en las esclusas Panamax y Neopanamax entre marzo y septiembre de 2026.

“Estas labores buscan garantizar la continuidad y eficiencia del servicio, aunque implican ajustes temporales en la capacidad de tránsito”.

Por otra parte, la entidad anunció modificaciones en los documentos de precalificación para proyectos estratégicos como el corredor energético y las terminales de transbordo de contenedores en Corozal y Telfers.

ACP amplía plazos para licitación de puertos y gasoducto

Los cambios incluyen la extensión de plazos para consultas hasta el 8 de abril y para la entrega de documentos hasta el 8 de junio de 2026.