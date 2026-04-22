Panamá, 23 de abril del 2026

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    Alza

    Canasta básica sube más en tiendas y minisúper

    Un monitoreo de Acodeco revela que el aumento de precios en comercios de ‘ruta’ triplica al registrado en las grandes cadenas de supermercados.

    Martha Vanessa Concepción
    Canasta básica sube más en tiendas y minisúper
    Monitoreo de la canasta básica. Foto: Acodeco

    Un aumento en los precios de la canasta básica, especialmente en las tiendas, abarroterías y pequeños comercios de la capital, fue detectado en los últimos 15 días, de acuerdo con un informe oficial divulgado este miércoles tras un monitoreo de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

    El monitoreo, realizado entre el 6 y el 10 de abril, confirmó que, mientras en los supermercados el alza fue de apenas $0.79 (0.25%), en los minisúper y abarroterías —puntos de venta clave para la mayoría de las familias en los barrios— el incremento ascendió a $3.01 (0.85%).

    Este fenómeno es particularmente sensible, ya que estos establecimientos de “ruta” son el eslabón final de la cadena de distribución y el recurso más cercano para el consumo diario en las comunidades capitalinas.

    Canasta básica sube más en tiendas y minisúper
    Monitoreo de la canasta básica. Foto: Acodeco

    Combustible: el factor detrás del alza

    De acuerdo con la institución, estas variaciones están directamente relacionadas con factores externos, principalmente el alza en los precios de los combustibles.

    Este costo se traslada a lo largo de la cadena logística, afectando el precio final que el consumidor paga por productos esenciales.

    La Acodeco destacó que estos operativos de verificación buscan:

    1. Informar al consumidor: Para que pueda comparar y elegir los puntos de venta más económicos.

    2. Promover la transparencia: Evitar especulaciones injustificadas en los mercados.

    3. Asesorar al Ejecutivo: Proveer datos reales para la creación de políticas públicas que protejan a la población ante cambios bruscos en el costo de vida.

    Martha Vanessa Concepción


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