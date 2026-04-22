Canasta básica sube más en tiendas y minisúper

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

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Un monitoreo de Acodeco revela que el aumento de precios en comercios de ‘ruta’ triplica al registrado en las grandes cadenas de supermercados.

Un aumento en los precios de la canasta básica, especialmente en las tiendas, abarroterías y pequeños comercios de la capital, fue detectado en los últimos 15 días, de acuerdo con un informe oficial divulgado este miércoles tras un monitoreo de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

El monitoreo, realizado entre el 6 y el 10 de abril, confirmó que, mientras en los supermercados el alza fue de apenas $0.79 (0.25%), en los minisúper y abarroterías —puntos de venta clave para la mayoría de las familias en los barrios— el incremento ascendió a $3.01 (0.85%).

Este fenómeno es particularmente sensible, ya que estos establecimientos de “ruta” son el eslabón final de la cadena de distribución y el recurso más cercano para el consumo diario en las comunidades capitalinas.

Monitoreo de la canasta básica. Foto: Acodeco

Combustible: el factor detrás del alza

De acuerdo con la institución, estas variaciones están directamente relacionadas con factores externos, principalmente el alza en los precios de los combustibles.

Este costo se traslada a lo largo de la cadena logística, afectando el precio final que el consumidor paga por productos esenciales.

La Acodeco destacó que estos operativos de verificación buscan: