Cancillería rechaza acusaciones de comercio ilícito en la Zona Libre de Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Cancillería defendió los controles y la modernización de la zona libre de colón, y aseguró que los hechos ilícitos representan apenas el 0.00042% del volumen comercial de una plataforma que mueve más de $25 mil millones al año.

La Cancillería de Panamá se unió a las voces de rechazo a las acusaciones sobre comercio ilícito en la Zona Libre de Colón, tras el informe elaborado por elaborado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit) en el que se alerta sobre la alta exposición de esa área al comercio ilegal.

El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que esos señalamientos desconocen los avances en seguridad, fiscalización y trazabilidad aplicados en el área comercial. “Panamá rechaza categóricamente cualquier afirmación que pretenda presentar a la zona libre de colón como un espacio de tolerancia al crimen organizado”, indicó el comunicado.

Lea el informe en esta noticia: Piden mayor control en la Zona Libre de Colón y regular ventas en línea para frenar el comercio ilícito

El despacho de Javier Martínez-Acha afirmó que la actual administración ha reforzado los controles mediante cámaras de videovigilancia, escáneres de última generación y nuevos mecanismos de supervisión. además, señaló que “la Zona Libre mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier actividad ilícita y denuncia toda conducta que contravenga la ley”.

Sostienen que las incidencias vinculadas con hechos ilícitos representan “apenas 0.00042% del volumen comercial de una plataforma que mueve más de 25 mil millones de dólares anuales”, lo que, a juicio del gobierno, demuestra que se trata de casos aislados y no de una práctica sistémica. también aclaró que el control de las mercancías que ingresan o salen de los puertos y del territorio nacional corresponde a la autoridad nacional de aduanas.

La reacción de la Cancillería se sumó a los pronunciamientos emitidos este viernes por empresarios y autoridades de la zona libre de colón, quienes rechazaron los señalamientos surgidos tras la presentación de un informe de la alianza transnacional para combatir el comercio ilícito (tracit).