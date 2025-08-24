Cciap acompaña al presidente Mulino en viaje a Brasil para fortalecer comercio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) anunció que acompañará al presidente de la República, José Raúl Mulino, en una misión oficial a Brasil, junto con un grupo de empresarios panameños.

Esto, con el objetivo de fortalecer las relaciones con el bloque Mercosur, que representa un mercado de más de 270 millones de habitantes.

Según la Cciap, esta misión abre oportunidades para incrementar las exportaciones y consolidar a Panamá como el hub logístico natural de la región.

“Queremos que nuestros productos lleguen más lejos y que lo que pase por Panamá se transforme, se potencie y salga al mundo con valor agregado hecho en Panamá”, expresó el gremio, a través de la columna La Cámara Opina.

La organización reconoció que algunos sectores, en especial el agropecuario, mantienen reservas sobre posibles acuerdos comerciales, pero subrayó que la clave está en “participar activamente en las negociaciones para defender los intereses del país”.

Uno de los puntos destacados de la misión será un acercamiento con los propietarios de Chiquita, con miras a impulsar su regreso a Panamá. “Es una señal de que el país vuelve a ser atractivo para la inversión y la producción”, indicó la Cciap.

El gremio enfatizó que este esfuerzo requiere la participación conjunta del Gobierno y el sector privado para generar empleos y bienestar para las familias panameñas. “El mundo empieza a recuperar la confianza en Panamá, y debemos traducirla en beneficios reales para la economía”, expresó.

