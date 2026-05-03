Panamá, 03 de mayo del 2026

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    Mercado laboral

    Cciap resalta que el desafío del país está en consolidar los empleos formales

    Henry Cárdenas P.
    Cciap resalta que el desafío del país está en consolidar los empleos formales
    Reducir la informalidad laboral es uno de los retos que tiene el país. Archivo

    La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) resaltó que en el marco del Día del Trabajador, el pasado viernes 1 de mayo, obliga a mirar de frente a los retos de la realidad laboral del país.

    En su mensaje semanal, el gremio empresarial destaca que esta realidad se refleja en el desempleo, la informalidad, las desigualdades de acceso y la necesidad de generar trabajo para más panameños.

    La Cciap califica como señal alentadora las cifras divulgadas recientemente por el Ministerio de Trabajo, que informó sobre un primer trimestre de 2026 en el que se registraron 84,067 contratos laborales. Además, señaló que esto representó un crecimiento de 25.2% en comparación con 2025.

    “Pero el mensaje debe ser completo. De esos contratos, 55% fueron definidos, 23% por obra determinada y 22% indefinidos. Es decir, aunque hay más contrataciones, aún predomina una estructura laboral donde no todos los empleos ofrecen estabilidad sostenible”, resalta el gremio.

    De igual manera, destaca que “el desafío está en consolidar empleos formales, productivos y sostenibles, que den seguridad a los trabajadores, fortalezcan a las empresas y permitan que más panameños salgan de la informalidad; una realidad que limita ingresos, reduce protección social, afecta la productividad y debilita la capacidad del país para crecer con inclusión”.

    La Cciap enfatiza que el empleo formal debe ocupar el centro de las decisiones nacionales y que este surge cuando el país genera condiciones para producir, invertir y crecer.

    Asimismo, la Cciap indica que es indispensable cerrar las brechas en el mercado laboral de los jóvenes. “La experiencia no debe ser una barrera de entrada, sino parte del proceso de formación”.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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