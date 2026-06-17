Cepanim: Jubilados siguen retirando sus certificados, muchos con su suéter de la sele

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La jornada masiva de entrega continúa este miércoles en una cita marcada por el entusiasmo por el debut de Panamá en el Mundial de Fútbol.

La entrega de Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim), continúa este miércoles, en la tercera jornada masiva organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde muchos han asistido luciendo con orgullo el suéter de la selección nacional en espera del debut de Panamá en la Copa Mundial de Fútbol.

El MEF informó que la entrega de los certificados se desarrollará de manera regular de 8:00 am a 4:00 pm, para quienes hayan sido citados.

Jubilados siguen retirado su Cepanim, muchos con su suéter de la 'sele'. MEF

Desde tempranas horas de la mañana, los beneficiaros han ido acudiendo al Centro de Convenciones Megápolis para recibir el documento que reconoce intereses por mora derivados de una deuda histórica del Estado.

Los ciudadanos han retirando sus certificados con la misma ilusión con la que esperan ver a la selección nacional hacer historia en la máxima cita del fútbol mundial.

El dirigente de los jubilados Guillermo Cortés, también retiró su Cepanim. MEF

Solo atenderán a los que tengan cita

La coordinadora del programa CEPANIM–CEPADEM, Carmen Jaén, informó que para cada jornada convocan aproximadamente 1,920 personas. Reiteró que la atención está dirigida exclusivamente a beneficiarios vivos que hayan recibido previamente su notificación para la cita.

Esperan entregar certificados a cerca de 10,000 beneficiarios durante esta primera semana de jornadas masivas, de acuerdo a Jaén.

La funcionaria reiteró el llamado a que únicamente se presenten quienes hayan sido citados, ya que las convocatorias se realizan de manera escalonada. Las notificaciones son enviadas al correo electrónico registrado por cada usuario y también pueden consultarse a través de la plataforma oficial del programa, en la sección “Mis Solicitudes”.

Jubilados siguen retirado su Cepanim, muchos con su suéter de la 'sele'. MEF

El MEF informó además que el proceso de entrega en el interior del país comenzará el próximo 22 de junio de 2026, por lo que los beneficiarios deben mantenerse atentos a la fecha y hora asignadas para evitar inconvenientes.

Banconal habilita más sedes para negociar el Cepanim

El Banco Nacional de Panamá informo que a partir de este miércoles los beneficiarios podrán gestionar su proceso de negociación en las siguientes sucursales: Plaza Edisón (reemplaza San Fernando), Exposición, Chanis y Las Cumbres en Panamá; y Pedregal, Belén (Plaza Los Pinos), Chepo y Tortí, en Panamá Este.

La entidad bancaria estableció un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 3:00 p.m. y sábados de 9:00 a. m. a 12:00 m.