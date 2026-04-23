Cepanim: plataforma ya supera los 100 mil registrados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Más de 100 mil personas ya han completado su registro en las páginas oficiales para la entrega del pago de lo adeudado por los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora, conocidos como Cepanim, un proceso que inició el pasado lunes 20 de abril.

Esta cantidad corresponde al 25% de las más de 425,000 personas que esperaba el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esto pese a que en las primeras horas de funcionamiento, se reportó una intermitencia en el servicio de esta páginas.

Para el registro se mantienen habilitados los portales mef.gob.pa y cepanim.mef.gob.pa.

Para recibir el beneficio, el usuario o heredero deberá registrarse en la página oficial. Captura de pantalla.

Cálculos del MEF proyectan que entre $250 millones y $300 millones serán desembolsados para el pago de los Cepanim.

El ministro de esta cartera Felipe Chapman, señaló que aunque en un principio se registraron fallas técnicas debido a la gran cantidad de personas que intentaban ingresar, el registro “está avanzando muy bien”.

Recalcó además que hay personas que prefieren realizar el proceso personalmente y a los mismos se les está atendiendo en las sedes del ministerio.

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Según el MEF, este registro corresponde a un requisito indispensable para acceder al proceso, para de esta forma garantizar que el trámite se realice de forma ordenada, ágil y sin aglomeraciones.

De igual forma, se conoció que una vez el proceso de registro y validación de ingormación se complete, se dará a conocer la cita para la entrega de los certificados.

El Cepanim corresponde a la retención de la segunda partida del décimo tercer mes entre 1972 y 1983, más los intereses generados durante 34 años.

Vale la pena mencionar que dentro del sistema deberá registrar un correo electrónico válido y establecer una contraseña.