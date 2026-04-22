Panamá, 22 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ASISTENCIA

    Cepanim: Así pueden familiares solicitar pagos de beneficiarios fallecidos

    Familiares de beneficiarios fallecidos con pagos pendientes del Cepanim pueden hacer el trámite en línea mediante la plataforma del MEF, con registro y entrega de documentos.

    Aleida Samaniego C.
    Cepanim: Así pueden familiares solicitar pagos de beneficiarios fallecidos
    Portal Cepanim. Tomada de Internet

    Los familiares de personas fallecidas que tengan pagos pendientes vinculados al programa Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) ya pueden iniciar el trámite para reclamarlos de manera digital. Desde el 20 de abril, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habilitó la plataforma oficial para que herederos o responsables legales gestionen el proceso sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.

    El procedimiento es completamente en línea y exige cumplir varios pasos, así como presentar documentos que acrediten la relación con la persona fallecida.

    Primer paso: crear una cuenta

    Para iniciar el trámite, el solicitante debe ingresar al portal oficial del Cepanim y crear una cuenta personal.

    Dentro del sistema deberá registrar un correo electrónico válido, seleccionar la opción “beneficiario difunto” y establecer una contraseña.

    Las autoridades recuerdan que los campos identificados con asterisco (*) son obligatorios y deben completarse correctamente para evitar inconvenientes posteriores.

    Datos del beneficiario fallecido

    Una vez creada la cuenta, el sistema solicitará información de la persona fallecida. Entre los datos requeridos figuran:

    • Número de cédula

    • Nombre completo del beneficiario fallecido

    • Información de herederos o beneficiarios autorizados

    Este paso es clave para validar la identidad del beneficiario y enlazar correctamente la solicitud con el expediente correspondiente.

    Posteriormente, el solicitante deberá seleccionar el área o punto donde desea retirar el pago, una vez que el trámite sea aprobado por las autoridades competentes.

    Documentos obligatorios

    El sistema también exige cargar archivos digitales que respalden la solicitud. Entre ellos se encuentran:

    • Certificado de defunción (obligatorio)

    • Certificado de matrimonio y copia de cédula, en caso de cónyuge

    • Certificado de nacimiento, si se trata de hijos

    • Otros documentos adicionales que solicite la plataforma

    Las autoridades recomiendan verificar que los archivos sean legibles y estén actualizados, ya que los errores en esta fase pueden retrasar la validación del expediente.

    Una vez completado el registro, el usuario recibirá un mensaje de confirmación y se le asignará un número de seguimiento, con el cual podrá dar continuidad al trámite.

    El MEF destacó que completar correctamente la información es fundamental para agilizar los pagos pendientes y evitar rechazos por inconsistencias documentales.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Canal de Panamá adjudica por $17.5 millones la construcción de carreteras en la cuenca del río Indio. Leer más
    • Más de 15 mil personas se han registrado en las primeras horas para el retiro de los Cepanim. Leer más
    • PASE-U 2026: Ifarhu prepara primer pago por ACH y recomienda actualizar datos. Leer más
    • IMA: lugares de venta de las Agroferias para el lunes 20 y martes 21 de abril. Leer más
    • Presidente Mulino deroga decreto que regulaba las plataformas de transporte. Leer más
    • Cepanim: más de 300 mil intentaron registrarse; MEF normaliza plataforma tras intermitencias. Leer más
    • Director de la ATTT: ‘El presidente es mi jefe y tiene la última palabra’. Leer más