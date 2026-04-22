Cepanim: Así pueden familiares solicitar pagos de beneficiarios fallecidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Familiares de beneficiarios fallecidos con pagos pendientes del Cepanim pueden hacer el trámite en línea mediante la plataforma del MEF, con registro y entrega de documentos.

Los familiares de personas fallecidas que tengan pagos pendientes vinculados al programa Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) ya pueden iniciar el trámite para reclamarlos de manera digital. Desde el 20 de abril, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habilitó la plataforma oficial para que herederos o responsables legales gestionen el proceso sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.

El procedimiento es completamente en línea y exige cumplir varios pasos, así como presentar documentos que acrediten la relación con la persona fallecida.

Primer paso: crear una cuenta

Para iniciar el trámite, el solicitante debe ingresar al portal oficial del Cepanim y crear una cuenta personal.

Dentro del sistema deberá registrar un correo electrónico válido, seleccionar la opción “beneficiario difunto” y establecer una contraseña.

Las autoridades recuerdan que los campos identificados con asterisco (*) son obligatorios y deben completarse correctamente para evitar inconvenientes posteriores.

¡La plataforma del CEPANIM ya está disponible! Si eres el responsable de solicitar el CEPANIM de un beneficiario fallecido, según el orden de prelación, presta atención. Te mostramos cómo:

•Ingresar a la plataforma.

•Registrar los datos.

•Adjuntar los documentos necesarios.… pic.twitter.com/OL6SCOTJFs — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) April 20, 2026

Datos del beneficiario fallecido

Una vez creada la cuenta, el sistema solicitará información de la persona fallecida. Entre los datos requeridos figuran:

Número de cédula

Nombre completo del beneficiario fallecido

Información de herederos o beneficiarios autorizados

Este paso es clave para validar la identidad del beneficiario y enlazar correctamente la solicitud con el expediente correspondiente.

Posteriormente, el solicitante deberá seleccionar el área o punto donde desea retirar el pago, una vez que el trámite sea aprobado por las autoridades competentes.

Documentos obligatorios

El sistema también exige cargar archivos digitales que respalden la solicitud. Entre ellos se encuentran:

Certificado de defunción (obligatorio)

Certificado de matrimonio y copia de cédula, en caso de cónyuge

Certificado de nacimiento, si se trata de hijos

Otros documentos adicionales que solicite la plataforma

Las autoridades recomiendan verificar que los archivos sean legibles y estén actualizados, ya que los errores en esta fase pueden retrasar la validación del expediente.

Una vez completado el registro, el usuario recibirá un mensaje de confirmación y se le asignará un número de seguimiento, con el cual podrá dar continuidad al trámite.

El MEF destacó que completar correctamente la información es fundamental para agilizar los pagos pendientes y evitar rechazos por inconsistencias documentales.