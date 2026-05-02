China Merchants se suma a negociaciones para compra de puertos de CK Hutchison, según ‘Bloomberg Línea’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El acuerdo, que incluye más de 40 terminales portuarias, sigue condicionado por aprobaciones regulatorias y el contexto geopolítico.

El grupo estatal chino China Merchants Group se encuentra en conversaciones para unirse a un consorcio interesado en adquirir decenas de puertos del conglomerado CK Hutchison Holdings −matriz de Panama Ports Company (PPC)− en un intento por reactivar una operación que se ha visto frenada por tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos.

De acuerdo con información publicada esta semana por Bloomberg Línea, la posible incorporación de China Merchants busca respaldar financieramente a China COSCO Shipping Corporation dentro del acuerdo. Ambas compañías han mostrado interés en la transacción, que contempla la adquisición de más de 40 puertos a nivel global, una oportunidad considerada poco común en el sector.

El consorcio también incluye al fondo Global Infrastructure Partners (GIP), de la firma estadounidense BlackRock, así como a Terminal Investment Ltd., vinculada al empresario italiano Gianluigi Aponte, según la citada publicación.

Sin embargo, el avance de las negociaciones podría tomar tiempo debido a la complejidad del acuerdo y a la necesidad de aprobaciones regulatorias tanto en China como en Estados Unidos. Además, los detalles sobre la estructura del consorcio aún no han sido definidos y podrían cambiar.

Uno de los puntos que genera incertidumbre es si la operación incluye dos puertos ubicados en el entorno del Canal de Panamá. Esto, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucional el contrato que permitía a CK Hutchison operar las terminales de Balboa (en el Pacífico) y Cristóbal (en la costa atlántica). Se trata del fallo del 29 de enero de 2026, que declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997, que adoptó el contrato de concesión pactado entre la Autoridad Marítima de Panamá y PPC, empresa en la que el Estado panameño tiene una participación accionaria de 10%.

TENSIÓN POLÍTICA

El posible acuerdo se produce en un contexto de alta tensión política. Según Bloomberg Línea, el tema ha sido un punto de fricción entre Beijing y Washington, especialmente por la participación de BlackRock en la transacción, lo que ha generado objeciones por parte del gobierno chino.

En paralelo, la decisión de Panamá de invalidar el contrato portuario a inicios de este año derivó en acciones de arbitraje por parte de CK Hutchison y en una reacción de Beijing, que instruyó a empresas estatales a suspender nuevas negociaciones de proyectos en el país.

La operación, valorada en más de 19,000 millones de dólares, enfrenta además obstáculos relacionados con el rol de Cosco dentro del consorcio, incluyendo posibles derechos de veto y la necesidad de cumplir con regulaciones en múltiples jurisdicciones.

No obstante, el escenario pudiera cambiar con la próxima reunión prevista entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, lo que ha generado expectativas de un posible avance político que facilite el cierre del acuerdo.

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