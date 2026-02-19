CK Hutchison solicita al gobierno negociar para ‘evitar un caos’ en los puertos de Balboa y Cristóbal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Alejandro Kouruklis, asesor legal y vocero de Panama Ports Company (PPC), advierte que la publicación del fallo de la Corte sin un acuerdo previo podría provocar la paralización de las operaciones portuarias.

La empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado de Hong Kong, CK Hutchison, solicitó al Gobierno de José Raúl Mulino, abrir una mesa de negociación para evitar lo que califican como un posible “caos” operativo en los puertos de Balboa y Cristóbal, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión entre el Estado y PPC.

Durante una entrevista radial en el programa Noticias 180 minutos con Álvaro Alvarado, Alejandro Kouruklis, asesor legal y vocero de la compañía PPC, aseguró que aún existe margen para alcanzar una solución dialogada antes de que el fallo sea publicado en la Gaceta Oficial y entre en firme.

“Estamos a tiempo de conversar”, afirmó.

Kouruklis advirtió que la decisión judicial, de ejecutarse sin un acuerdo de transición, tendría efectos inmediatos sobre la operación de los puertos.

“Las consecuencias inevitables serían una paralización de los puertos de Balboa y Cristóbal”, sostuvo al indicar que no se podría movilizar ningún contenedores ni atender ningún buque y los seguros no podrían cubrir la operación.

“Si no hay ningún tipo de acuerdo y se elimina la concesión, de un día a otro va a haber el caos”, advirtió.

Según explicó, la concesión se extinguiría automáticamente con la publicación del fallo, lo que impediría legalmente a PPC continuar operando.

“No puede mover su grúa, su equipo, su personal, su sistema operativo, no puede funcionar porque sería ilegal”, señaló.

También cuestionó la posibilidad de que una empresa tercera asuma la administración de forma inmediata, en referencia a la eventual entrada de la danesa Maersk (APM Terminals) para una transición operativa.

“Esto no es como un carro que uno le entrega la llave a otro”, enfatizó.

PPC afirma que hay 1,500 empleados directos en los puertos. EFE/ Bienvenido Velasco

El vocero detalló que los equipos portuarios —incluyendo 38 grúas pórticas, 75 grúas de patio y más de 200 equipos adicionales— son propiedad privada de la concesionaria y no podrían ser utilizados por terceros sin respaldo contractual ni cobertura de seguros.

“No pueden ser utilizados a la fuerza, sería algo inédito”, advirtió.

Además, indicó que el sistema operativo tecnológico del puerto, que gestiona la ubicación y movimiento de contenedores, también dejaría de funcionar al extinguirse la concesión, ya que es propiedad intelectual de la empresa.

Disposición a negociar

Kouruklis rechazó versiones sobre un supuesto ultimátum de la compañía al Gobierno.

“No hay ningún ultimátum, todo lo contrario”, aclaró.

En ese sentido, reiteró la voluntad de la empresa de dialogar con el Ejecutivo del presidente José Raúl Mulino.

“Todos los temas están sobre la mesa”, afirmó.“Estamos totalmente dispuestos” a renegociar, incluso bajo un nuevo esquema contractual.

Alejandro Kouruklis asesor legal de PPC. LP/Isaac Ortega

Incluso dejó abierta la posibilidad de discutir una eventual salida negociada.

“Si esa no es la decisión del Estado, nosotros estamos dispuestos a negociar todo, inclusive una salida”, manifestó.

No obstante, insistió en que lo prioritario es evitar una paralización que impacte la economía y la imagen internacional del país.

“Estamos a tiempo de evitarlo”, subrayó.

Advertencia sobre arbitrajes

El asesor recordó que la casa matriz, es decir, CK Hutchison, ya ha interpuesto arbitrajes internacionales para defender sus derechos y mencionó que una eventual condena contra el Estado podría alcanzar los 2 mil millones de balboas.

“No es lo que busca la empresa y se puede evitar conversando”, indicó.

También cuestionó el mensaje que, a su juicio, envía el fallo a los inversionistas extranjeros.

“Se está dando el Estado un tiro en el pie en estos arbitrajes”, expresó.

La empresa sostiene que una salida negociada —similar a la adoptada en el caso de la minera— permitiría garantizar continuidad operativa, estabilidad laboral para unos 1,500 trabajadores directos y seguridad jurídica para el país.

Puerto de Balboa en el pacífico panameño. LP/ Isaac Ortega

Mientras tanto, PPC asegura que continuará operando normalmente hasta que exista una decisión oficial publicada en la Gaceta y reitera su llamado a establecer una mesa de diálogo de alto nivel para definir el futuro de la concesión portuaria.

Incluso, reveló que se conversó con las autoridades marítimas para solicitar una licencia provisional para operar los puertos una vez que salga el fallo. “Necesitamos pasos específicos para seguir operando porque si no de un día para otro vendrá un caos”, reiteró al hacer un llamado para que se instale una mesa de diálogo entre el Gobierno y los representantes de CK Hutchison.

“Aclaro nuevamente, no hay ningún ultimátum, que no se malinterpreten mis palabras ni los otros comunicados anteriores. Todo lo contrario. Estamos preocupados y estamos totalmente convencidos de que se puede llegar a un acuerdo con el Ejecutivo y que todas las condiciones están sobre la mesa. No estamos cerrados absolutamente a nada. Y tenemos el compromiso de continuar operando los puertos mientras nos sea permitido”, expresó el vocero de PPC.