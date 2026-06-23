Cobre Panamá espera decisión del Gobierno sobre el futuro de la mina tras auditoría de SGS

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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John M. Dean, gerente general de Cobre Panamá, habló por primera vez luego de la entrega del informe final de la auditoría integral del proyecto minero de Donoso. La empresa aseguró que respeta el proceso de evaluación que adelanta el Gobierno.

Cobre Panamá espera que el Gobierno defina los próximos pasos sobre el futuro de la mina de Donoso, luego de recibir el informe final de la auditoría integral realizada por la empresa SGS durante ocho meses.

John M. Dean, gerente general de Cobre Panamá, se refirió al tema durante un panel sobre minería y sostenibilidad, en el evento organizado por Atlantic Council titulado “Las Américas unidas: enfrentar desafíos compartidos, construir prosperidad compartida”, en el marco de la 56° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

Dean se refiere por primera vez al tema en una intervención pública desde que, el pasado 19 de junio, fue entregado el informe final de la auditoría integral del proyecto minero elaborado por empresa SGS.

John M. Dean, gerente general de Cobre Panamá. LP/Katiuska Hernández

Dean señaló que el documento debe servir como base para una discusión con mayor información sobre el futuro de la operación, suspendida desde finales de 2023.

“El reporte contribuirá a una discusión más informada y basada en evidencia sobre los próximos pasos para el proyecto”, expresó.

El gerente general de la empresa afirmó que Panamá se encuentra en una etapa de evaluación de las alternativas para definir el destino de la mina, y sostuvo que Cobre Panamá respetará la decisión que adopte el Estado.

“Creo que es importante reconocer que Panamá todavía está evaluando sus opciones”, indicó.

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Añadió que “el Gobierno ha sido muy claro que revisará los resultados con atención antes de determinar los próximos pasos, y respetamos ese proceso”.

La auditoría integral fue elaborada por SGS Panamá Control Services, contratada para revisar aspectos ambientales, operativos, legales, laborales, fiscales y técnicos de la mina ubicada en Donoso, provincia de Colón. El proceso incluyó la verificación de compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental de categoría III y los programas de adecuación y manejo ambiental.

Dean dijo que, desde la paralización de la operación, a finales de noviembre, la empresa ha mantenido sus esfuerzos concentrados en la preservación y la gestión segura del proyecto.

“Hemos estado enfocados en la preservación y la gestión segura de Cobre Panamá durante los últimos años, desde que la mina fue suspendida”, manifestó.