Colombia, Costa Rica, Venezuela, Ecuador y Dominicana aportan $25 mil millones en depósitos a la banca panameña

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La mitad de los depósitos externos de Panamá proviene de cinco países latinoamericanos, una realidad que vincula al centro financiero con los ciclos económicos y políticos de la región.

El centro bancario panameño depende en gran medida de los recursos que llegan desde otros países.

Al cierre de abril de 2026, los depósitos externos del Centro Bancario Internacional (CBI) alcanzaron los 49,864.8 millones de dólares, un crecimiento interanual de 13.3%, equivalente a 5,867 millones de dólares adicionales, de acuerdo con la información de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

Depósitos del centro bancario.

La cifra, hasta abril de 2026, representa el 41.3% de todos los depósitos captados por la banca panameña, que totalizaron 120,742.5 millones de dólares. En otras palabras, 41 de cada 100 dólares depositados en el CBI corresponden a depósitos externos.

El aumento también refleja una profundización del papel de Panamá como centro financiero regional. Hace un año, los depósitos externos representaban el 39.1% del total. Hoy, su peso es mayor dentro de la estructura de fondeo de la banca.

Los depósitos de particulares extranjeros continúan siendo el principal motor de ese crecimiento. Este segmento alcanzó 39,162.2 millones de dólares y concentra el 78.5% de todos los depósitos externos del sistema.

La mayor parte de esos recursos permanece colocada en depósitos a plazo, que sumaron 26,740 millones de dólares y representan el 68.3% del total de los depósitos de particulares no residentes.

Sin embargo, el crecimiento más acelerado se observó en los depósitos a la vista, que aumentaron 28.3% durante el último año, mientras que los depósitos de ahorro crecieron 14.9%.

El comportamiento sugiere que Panamá no solo continúa atrayendo recursos en busca de rendimiento financiero, sino también fondos destinados a liquidez, administración de tesorería y resguardo patrimonial.

El peso de América Latina

La composición geográfica de esos depósitos confirma una marcada dependencia de América Latina.

Colombia se mantiene como el principal origen de los depósitos externos, con 11,446.1 millones de dólares, equivalentes al 23% del total. Esto significa que casi uno de cada cuatro dólares captados del exterior por la banca panameña proviene de ese país.

Le siguen Costa Rica con 4,598 millones de dólares y una participación; Venezuela, con 3,348 millones; Ecuador, con 3,227 millones; y República Dominicana, con 2,772 millones.

En conjunto, estos cinco países concentran el 50.9% de todos los depósitos externos del sistema bancario panameño.

Ránking de países con mayores depósitos en Panamá.

Traducido a cifras absolutas, aportan alrededor de 25,400 millones de dólares.

La concentración también ha aumentado. Colombia, Costa Rica y Venezuela elevaron su participación conjunta de 36% a 38.9% entre abril de 2025 y abril de 2026.

Por qué importa lo que ocurra en estos países

Los datos ayudan a entender por qué los acontecimientos económicos y financieros de la región tienen un impacto directo sobre Panamá.

Cuando más de 49 mil millones de dólares del sistema bancario provienen del exterior y más de la mitad de esos recursos están concentrados en cinco economías latinoamericanas, cualquier cambio relevante en esos mercados puede influir sobre los flujos financieros hacia la plaza panameña.

Una desaceleración económica en Colombia, cambios regulatorios en Costa Rica, tensiones políticas en Venezuela o movimientos de capital en Ecuador y República Dominicana podrían modificar el comportamiento de los depósitos que llegan al sistema financiero local.

Y no se trata únicamente de un tema bancario. Muchas empresas regionales utilizan Panamá como plataforma para manejar operaciones internacionales, administrar liquidez o mantener parte de sus recursos en dólares. Por ello, la evolución económica de estos países termina reflejándose en los balances de la banca panameña.

El creciente peso de determinados mercados también obliga a monitorear riesgos de concentración y la sensibilidad del sistema ante cambios en las condiciones financieras internacionales.

Elecciones presidenciales, cambios de gobierno, reformas tributarias, crisis fiscales, protestas sociales, episodios de inestabilidad institucional o modificaciones en las regulaciones financieras pueden influir en las decisiones de empresas y particulares sobre dónde mantener sus recursos.

En algunos casos, la incertidumbre política o económica puede impulsar la llegada de depósitos a Panamá, cuando inversionistas y ahorristas buscan proteger su patrimonio en dólares o diversificar riesgos fuera de sus países de origen.

En otros casos, una mejora en las condiciones económicas de sus países de origen puede favorecer el retorno de capitales o moderar el ritmo de crecimiento de los depósitos externos.

La permanencia de esos recursos también depende de la capacidad de Panamá para mantener su atractivo como centro financiero regional, en un contexto latinoamericano donde persisten ciclos recurrentes de incertidumbre política, fiscal y económica.