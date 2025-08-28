Comercios en la mira por uso indebido de gas de 25 libras: Acodeco impone multas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, en los primeros siete meses de este año, han detectado en diferentes comercios del país el uso indebido de 185 cilindros de gas de 25 libras.

La Acodeco recordó que este tipo de gas es subsidiado por el Estado para el uso doméstico y que la mayor cantidad de tanques fue ubicada en la región metropolitana, con 76: en restaurantes, panaderías y lavamáticos.

La entidad resaltó que la sanción por incumplir esta disposición es de 625 dólares por cada tanque de gas encontrado en uso en un establecimiento comercial. La Acodeco informó que, entre enero y julio del presente año, se han impuesto seis multas en primera instancia, por un total de 8 mil 250 dólares.

Los registros estadísticos de la entidad detallan que desde el año 2009 hasta julio de 2025, se han aplicado 1 millón 563 mil 440 dólares en multas por 2 mil 684 casos por el uso indebido del tanque de gas de 25 libras.

La Acodeco reiteró que el Decreto 16 del 11 de marzo de 2014 establece que “las ventas de gas licuado de petróleo en cilindros de 25 libras a fondas, puestos ambulantes o temporales de venta de comidas, comedores escolares y comedores populares califican como de uso doméstico residencial. Además, se faculta a la Acodeco para que, mediante resolución motivada, pueda incluir dentro de esta calificación a otros establecimientos”.