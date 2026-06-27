¿Cómo llegar a Venezuela tras los terremotos? Estas son las aerolíneas que operan

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las principales aerolíneas modificaron sus operaciones tras los daños en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Mientras Caracas permanece sin vuelos comerciales regulares, Valencia se convirtió en la principal puerta de entrada al país.

Los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio de 2026 en Venezuela transformaron por completo la operación aérea comercial del país.

Los sismos, que dejarona cerca de 1,500 personas fallecidas (cifras al sábado 27 de junio), miles de heridos y severos daños en infraestructura, afectaron significativamente al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal puerta de entrada internacional de Caracas, tanto en su estructura operativa como en las pistas.

Como consecuencia, la mayoría de los vuelos comerciales regulares hacia la capital venezolana permanece suspendida, mientras las aerolíneas internacionales reordenan sus rutas y concentran sus operaciones en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, ubicado a unos 170 kilómetros de Caracas.

Aunque Maiquetía continúa cerrado para la aviación comercial regular, el aeropuerto mantiene habilitadas áreas específicas para atender algunos vuelos prioritarios humanitarios.

Aeronaves y equipo militar de Estados Unidos que llegó a Venezuela para la ayuda humanitaria.

La Rampa 4, utilizada habitualmente para operaciones diplomáticas y presidenciales, funciona actualmente como punto de recepción de aeronaves con ayuda humanitaria. Además, sectores menos afectados de la pista han sido habilitados para vuelos de emergencia, militares y humanitarios.

Carlos Cruz, CEO de Gaitán Viajes, agencia de viajes en Panamá, dijo en sus redes sociales que hay cuatro alternativas actualmente para llegar a Venezuela desde destinos internacionales como Panamá: Maracaibo, Barquisimeto, Valencia y Barcelona.

Sostuvo que estos destinos están siendo atendidos por aerolíneas internacionales como Copa Airlines, debido a que las aerolíneas venezolanas al momento de los terremotos tenían la mayoría de sus aeronaves en pista en Maiquetía y hasta tanto no se acondicionen las calles de rodaje y las pistas no pueden despegar de esta terminal aérea ni para operar regularmente ni para trasladarse temporalmente a otro aeropuerto.

+200 RESCATISTAS EN CAMINO 🇻🇪✈️



Hoy operamos un vuelo especial que, sumado a los grupos que transportamos esta semana, nos permite conectar a más de 200 héroes con quienes más los necesitan.



Gracias a cada rescatista por su valentía y a nuestro equipo por hacerlo posible.… pic.twitter.com/MCoimde3eD — Copa Airlines (@CopaAirlines) June 27, 2026

Copa Airlines fue una de las primeras compañías en modificar su operación tras los daños registrados en Maiquetía. La aerolínea suspendió temporalmente sus vuelos entre Panamá y Caracas hasta el próximo 2 de julio.

Avión de Copa en el Aeropuerto Arturo Michelena en Valencia, Venezuela. Cortesía

Como alternativa, reforzó su operación hacia Valencia con vuelos adicionales entre el 26 de junio y el 2 de julio. A la frecuencia diaria que ya mantenía entre Ciudad de Panamá y Valencia se sumaron operaciones extraordinarias para facilitar el traslado de pasajeros mientras persisten las restricciones en Caracas.

Lea en: Copa Airlines habilita vuelos adicionales entre Panamá y Valencia ante suspensión de rutas a Caracas

La compañía también flexibilizó sus condiciones para los viajeros afectados, permitiendo cambios de fecha, modificaciones de origen o destino y reembolsos sin penalidades.

Por su parte, Avianca también ajustó sus operaciones en Venezuela y anunció la reanudación de sus vuelos entre Bogotá y Valencia. La compañía opera desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena vuelos comerciales y chárter con aeronaves Airbus A320.

Además del transporte de pasajeros, la aerolínea moviliza brigadas médicas y de rescate en coordinación con la Cruz Roja Colombiana y la Patrulla Aérea Civil Colombiana.

Los pasajeros que tenían reservas hacia Caracas están siendo reubicados para viajar vía Valencia, mientras la compañía mantiene opciones de cambio de fecha, modificación de destino y reembolso.

Entretanto, la aerolínea Wingo decidió adelantar once días el inicio de su nueva ruta entre Bogotá y Valencia como parte de la respuesta a la emergencia aérea en Venezuela.

La operación comenzará el 3 de julio, inicialmente con vuelos diarios hasta el 9 de julio. Posteriormente, la aerolínea mantendrá tres frecuencias semanales hacia Valencia.

La compañía también anunció que los pasajeros con boletos hacia Caracas podrán cambiar voluntariamente sus reservas para viajar vía Valencia sin costos adicionales, sujeto a disponibilidad.

🇩🇪 Llegan a Venezuela 48 rescatistas y 4 perros de búsqueda alemanes



Un equipo de 48 especialistas germanos y cuatro perros de rastreo aterrizó este sábado a bordo de aeronaves militares de la Luftwaffe para integrarse inmediatamente a las labores de salvamento urbano.



⚠️ Los… pic.twitter.com/yjYjIc1KmR — EVTV (@EVTVMiami) June 27, 2026

LATAM no ha reanudado operaciones comerciales hacia Venezuela, pero activó su programa Avión Solidario para apoyar la respuesta ante la emergencia.

La aerolínea dispuso un vuelo especial con más de 170 rescatistas, bomberos, médicos y especialistas provenientes de cinco países sudamericanos. También movilizó dos vuelos cargueros con cerca de 100 toneladas de ayuda humanitaria, entre hospitales de campaña, equipos médicos, sistemas de agua potable y generadores eléctricos.

American Airlines informó que mantiene previsto reanudar sus vuelos hacia Caracas el próximo 3 de julio, siempre que las autoridades autoricen la reapertura del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Mientras tanto, la aerolínea implementó medidas de flexibilidad para los pasajeros afectados y lanzó una campaña de recaudación de fondos, junto con programas de donación de millas AAdvantage, para apoyar a organizaciones como la Cruz Roja Americana y UNICEF.

Por ahora, Valencia se consolidó como la principal puerta de entrada aérea para pasajeros y parte de la ayuda internacional destinada a Venezuela.

Las aerolíneas continúan ajustando sus itinerarios mientras avanzan las evaluaciones técnicas y los trabajos de recuperación en Maiquetía, cuya reapertura para vuelos comerciales regulares todavía depende de las condiciones de seguridad de la infraestructura.

Rescatistas llegaron al aeropuerto de Valencia.

La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Maricela de Loaiza, advirtió en entrevista con Unión Radio, que el aeropuerto internacional Arturo Michelena, en Valencia, enfrenta limitaciones de infraestructura para absorber el incremento de operaciones generado por la emergencia tras los terremotos, por lo que pidió administrar cuidadosamente la asignación de vuelos para evitar una saturación.

Además, señaló que existe una gran disposición de aerolíneas y organizaciones para trasladar ayuda humanitaria, pero consideró que hace falta una mayor coordinación entre las autoridades para facilitar su recepción y distribución, al tiempo que afirmó que aún no dispone de información oficial sobre la fecha de reapertura del aeropuerto internacional de Maiquetía para vuelos comerciales

¿Qué ha paado con Maiquetía?

En redes sociales han circulado imágenes de los daños en la estructura física de la terminal tanto nacional como internacional del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Los daños alcanzaron columnas, vigas principales, paredes, y deterioro de las cintaso correas por donde se transportan los equipajes.

Además de grietas en las pistas y calles de rodaje.

🚨 Llegaron a Maiquetía las aeronaves MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines de EE.UU.



⚠️ Los imponentes aviones de la Infantería de Marina estadounidense tocaron tierra este viernes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, tras la rigurosa inspección de la pista ejecutada por… pic.twitter.com/81lfjges71 — EVTV (@EVTVMiami) June 26, 2026

Un equipo del Comando Sur de Estados Unidos que llegó a Venezuela entre el jueves 25 y el viernes 26 realizaron las primeras inspecciones de las pistas y habilitaron junto a efectivos militares de Venezuela, el área de la rampa 4 a un costado del aeropuerto para operar y recibir algunos vuelos humanitarios.

Inspección del Aeropuerto Internacional de Maiquetía por parte del personal del Comando Sur de Estados Unidos. Tomanda del Comando Sur

Por ahora las restricciones de vuelos comerciales a Maiquetía se mantiene hasta el 2 de julio, con posibilidad de que se extienda por más días dependiendo del tiempo en que se habilita la terminal por completo.

Rodolfo Ruiz, abogado aeronáutico venezolano informó en sus redes sociales que efectivamente el Aeropuerto de Maiquetia está nuevamente habilitado, pero para recibir vuelos humanitarios.