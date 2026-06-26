Panamá, 26 de junio del 2026
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    AVIACIÓN

    Copa Airlines habilita vuelos adicionales entre Panamá y Valencia ante suspensión de rutas a Caracas

    La aerolínea informó que reforzará temporalmente su operación entre ciudad de Panamá y Valencia del 26 de junio al 2 de julio.

    Getzalette Reyes
    Copa Airlines habilita vuelos adicionales entre Panamá y Valencia ante suspensión de rutas a Caracas
    La empresa reiteró que sus equipos continúan trabajando para ofrecer alternativas de viaje a los pasajeros afectados. LP/Archivo

    Copa Airlines anunció la programación de vuelos adicionales entre ciudad de Panamá y Valencia, en Venezuela, como parte de las medidas adoptadas para atender a los pasajeros afectados por la suspensión de sus operaciones hacia Caracas.

    Las operaciones aéreas de Copa a la ciudad de Caracas están temporalmente suspendidas hasta el 2 de julio próximo, debido a los daños en la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Maiquetía tras los fuertes terremotos del pasado 24 de junio.

    [Lea también: Cierran el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por terremoto en Venezuela, aerolíneas suspenden vuelos]

    La aerolínea informó que estos vuelos estarán disponibles desde el viernes 26 de junio hasta el jueves 2 de julio de 2026, sujetos a la evolución de las condiciones operativas y bajo los permisos otorgados por las autoridades aeronáuticas de Panamá y Venezuela.

    Durante este periodo, Copa Airlines mantendrá su vuelo diario regular entre Panamá y Valencia, y sumará frecuencias adicionales para ampliar la capacidad de traslado.

    El itinerario regular incluye el vuelo CM 250, que sale de Ciudad de Panamá a las 11:43 a.m. y llega a Valencia a las 2:53 p.m., así como el vuelo de regreso CM 251, que parte de Valencia a las 4:03 p.m. y aterriza en Panamá a las 5:21 p.m.

    A estos se suman las operaciones adicionales CM 603, CM 605, CM 447 y CM 437, con salidas distribuidas entre la mañana y la tarde para reforzar la conectividad entre ambas ciudades.

    En un informe actualizado el 25 de junio de 2026, a las 09:35 p.m. (hora Panamá), la compañía aclaró que los vuelos entre ciudad de Panamá y Caracas continuarán suspendidos.

    Como parte de las medidas de atención a los pasajeros, Copa Airlines indicó que permitirá cambios de fecha, cambios de origen y destino, así como reembolsos sin costo, conforme a sus políticas y condiciones vigentes.

    La aerolínea recomendó a los usuarios verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto a través de su página web, aplicación móvil y canales oficiales.

    El aeropuerto de Maiquetía fue cerrado el miércoles debido a los graves daños que sufrió su estructura.

    Al menos 235 muertos y 4,300 heridos han sido reportados por las autoridades de Venezuela pasadas las 24 horas de dos terremotos, de magnitud 7.2 y 7.5, que afectaron principalmente a Caracas y al estado cercano La Guaira.

    Getzalette Reyes

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