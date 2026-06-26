Copa Airlines habilita vuelos adicionales entre Panamá y Valencia ante suspensión de rutas a Caracas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La aerolínea informó que reforzará temporalmente su operación entre ciudad de Panamá y Valencia del 26 de junio al 2 de julio.

Copa Airlines anunció la programación de vuelos adicionales entre ciudad de Panamá y Valencia, en Venezuela, como parte de las medidas adoptadas para atender a los pasajeros afectados por la suspensión de sus operaciones hacia Caracas.

Las operaciones aéreas de Copa a la ciudad de Caracas están temporalmente suspendidas hasta el 2 de julio próximo, debido a los daños en la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Maiquetía tras los fuertes terremotos del pasado 24 de junio.

[Lea también: Cierran el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por terremoto en Venezuela, aerolíneas suspenden vuelos]

La aerolínea informó que estos vuelos estarán disponibles desde el viernes 26 de junio hasta el jueves 2 de julio de 2026, sujetos a la evolución de las condiciones operativas y bajo los permisos otorgados por las autoridades aeronáuticas de Panamá y Venezuela.

Durante este periodo, Copa Airlines mantendrá su vuelo diario regular entre Panamá y Valencia, y sumará frecuencias adicionales para ampliar la capacidad de traslado.

El itinerario regular incluye el vuelo CM 250, que sale de Ciudad de Panamá a las 11:43 a.m. y llega a Valencia a las 2:53 p.m., así como el vuelo de regreso CM 251, que parte de Valencia a las 4:03 p.m. y aterriza en Panamá a las 5:21 p.m.

A estos se suman las operaciones adicionales CM 603, CM 605, CM 447 y CM 437, con salidas distribuidas entre la mañana y la tarde para reforzar la conectividad entre ambas ciudades.

En un informe actualizado el 25 de junio de 2026, a las 09:35 p.m. (hora Panamá), la compañía aclaró que los vuelos entre ciudad de Panamá y Caracas continuarán suspendidos.

Como parte de las medidas de atención a los pasajeros, Copa Airlines indicó que permitirá cambios de fecha, cambios de origen y destino, así como reembolsos sin costo, conforme a sus políticas y condiciones vigentes.

La aerolínea recomendó a los usuarios verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto a través de su página web, aplicación móvil y canales oficiales.

El aeropuerto de Maiquetía fue cerrado el miércoles debido a los graves daños que sufrió su estructura.

#25Jun | Así está la pista del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, registra severas grietas debido al fuerte sismo que sacudió a La Guaira y Caracas. Las operaciones aéreas se encuentran totalmente suspendidas.



Cortesía pic.twitter.com/tLH1LYXWU5 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 25, 2026

Al menos 235 muertos y 4,300 heridos han sido reportados por las autoridades de Venezuela pasadas las 24 horas de dos terremotos, de magnitud 7.2 y 7.5, que afectaron principalmente a Caracas y al estado cercano La Guaira.