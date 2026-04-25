Comunidades marcharon en rechazo al embalse de río Indio; Canal defiende su urgencia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un grupo de campesinos protestó en las riberas del rio Indio, en la comunidad de Limón de Chagres, en la costa abajo de Colón, contra el proyecto. El Canal de Panamá reitera que se han realizado más de 200 encuentros con las comunidades y defiende el proyecto como clave para la seguridad hídrica del país.

La construcción del embalse en el río Indio para asegurar agua para la población y las operaciones del Canal de Panamá ha encontrado el rechazo de un grupo de campesinos de esa región, que se oponen a la construcción y se niegan a ser reasentados en otras áreas.

Este sábado, un grupo de campesinos convocados por Coordinadora Campesina por la Vida realizó una marcha y protesta en las riberas del río Indio, en la comunidad de Limón, distrito de Chagres, costa abajo de Colón, en rechazo al proyecto de embalse impulsado por el Canal de Panamá.

Campesinos se manifiestan durante una marcha en protesta contra el proyecto del Río Indio este sábado, en la localidad de Limón de Chagres, provincia de Colón, (Panamá). El proyecto del embalse de Río Indio en Panamá es una prioridad estratégica de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para asegurar el suministro de agua potable a más de dos millones de personas y garantizar las operaciones del Canal durante los próximos 50 años. EFE/Bienvenido Velasco

Olegario Cedeño, secretario de la Coordinadora Campesina por la Vida, afirmó que la movilización refleja el rechazo comunitario al proyecto.

“Este movimiento de hoy es muestra del rechazo que le da el pueblo campesino a este proyecto, que es de muerte para todos”, señaló, cuestionando además cifras atribuidas a la aceptación del plan: “El 66% o el 70% es el que está en contra del embalse”, sostuvo.

Campesinos se manifiestan durante una marcha en protesta contra el proyecto del Río Indio este sábado, en la localidad de Limón de Chagres, provincia de Colón, (Panamá). El proyecto del embalse de Río Indio en Panamá es una prioridad estratégica de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para asegurar el suministro de agua potable a más de dos millones de personas y garantizar las operaciones del Canal durante los próximos 50 años. EFE/Bienvenido Velasco

Desde las comunidades, también se plantea que existen alternativas. Cedeño indicó que “la solución para el Canal, para la población, es el Bayano”, y sostuvo que el proyecto actual responde a otros intereses: “No es para beneficio ni de la población ni del embalse, sino es como la acumulación de riqueza para los mismos de siempre”.

En la misma línea, Iris Gallardo, residente del sector, sostuvo que la protesta refleja el vínculo de las comunidades con el entorno natural.

AME6618. LIMÓN DE CHAGRES (PANAMÁ), 25/04/2026.- Personas se congregan junto a carteles durante una marcha en protesta contra el proyecto del Río Indio este sábado, en la localidad de Limón de Chagres, provincia de Colón, (Panamá). El proyecto del embalse de Río Indio en Panamá es una prioridad estratégica de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para asegurar el suministro de agua potable a más de dos millones de personas y garantizar las operaciones del Canal durante los próximos 50 años. EFE/Bienvenido Velasco

“Esta marcha transmite el sentir de las comunidades, esa unión que tienen con el río. El río representa todo para ellos”, expresó. Además, cuestionó el proceso adelantado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP): “La ACP no tiene nada. Necesita una licencia social que no tiene”.

La posición del Canal

Por su parte, el Canal de Panamá defendió la iniciativa y reiteró su importancia estratégica.

Al ser consultada, la Autoridad del Canal de Panamá indicó que “el proyecto de Río Indio es fundamental para garantizar la seguridad hídrica de Panamá” y aseguró que su desarrollo se lleva a cabo mediante “un proceso abierto, participativo y transparente”.

Río Indio: Canal define diseño de las viviendas para 500 familias

Reiteró que en los últimos 10 meses se han realizado más de 200 reuniones, tanto individuales como colectivas, en las comunidades, y se logró construir en consenso un Marco de Compensación que define medidas en vivienda, tierras y medios de vida, además de los parámetros para el reasentamiento.

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, se ha reunido con moradores de río Indio para explicar el proyecto. Cortesía/ACP foto de septiembre de 2024

La ACP sostuvo que continuará promoviendo la participación de las familias en el proceso. “El trabajo conjunto permitirá que el proyecto de Río Indio genere beneficios sociales, ambientales y económicos para todas las comunidades de la cuenca”, señaló el Canal, en medio de un debate que mantiene posturas encontradas sobre el futuro del proyecto.

Las cifras del embalse en río Indio

La inversión estimada para el proyecto del embalse del río Indio es de aproximadamente 1,500 millones de dólares, incluyendo el programa de reasentamiento, la gestión social y ambiental.

Río Indio: construcción del embalse obligaría a incorporar corredores biológicos

El proceso involucra a unas 500 familias, que abarca aproximadamente 2,000 personas a reasentar.

El lago ocupará 4,600 hectáreas, que representan el 8% de la cuenca del río Indio que tiene una extensión de 58,000 hectáreas.