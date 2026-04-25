Comunidades marcharon en rechazo al embalse de río Indio; Canal defiende su urgencia

La construcción del embalse en el río Indio para asegurar agua para la población y las operaciones del Canal de Panamá ha encontrado el rechazo de un grupo de campesinos de esa región, que se oponen a la construcción y se niegan a ser reasentados en otras áreas.
Este sábado, un grupo de campesinos convocados por Coordinadora Campesina por la Vida realizó una marcha y protesta en las riberas del río Indio, en la comunidad de Limón, distrito de Chagres, costa abajo de Colón, en rechazo al proyecto de embalse impulsado por el Canal de Panamá.
Olegario Cedeño, secretario de la Coordinadora Campesina por la Vida, afirmó que la movilización refleja el rechazo comunitario al proyecto.
“Este movimiento de hoy es muestra del rechazo que le da el pueblo campesino a este proyecto, que es de muerte para todos”, señaló, cuestionando además cifras atribuidas a la aceptación del plan: “El 66% o el 70% es el que está en contra del embalse”, sostuvo.
Desde las comunidades, también se plantea que existen alternativas. Cedeño indicó que “la solución para el Canal, para la población, es el Bayano”, y sostuvo que el proyecto actual responde a otros intereses: “No es para beneficio ni de la población ni del embalse, sino es como la acumulación de riqueza para los mismos de siempre”.
En la misma línea, Iris Gallardo, residente del sector, sostuvo que la protesta refleja el vínculo de las comunidades con el entorno natural.
“Esta marcha transmite el sentir de las comunidades, esa unión que tienen con el río. El río representa todo para ellos”, expresó. Además, cuestionó el proceso adelantado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP): “La ACP no tiene nada. Necesita una licencia social que no tiene”.
La posición del Canal
Por su parte, el Canal de Panamá defendió la iniciativa y reiteró su importancia estratégica.
Al ser consultada, la Autoridad del Canal de Panamá indicó que “el proyecto de Río Indio es fundamental para garantizar la seguridad hídrica de Panamá” y aseguró que su desarrollo se lleva a cabo mediante “un proceso abierto, participativo y transparente”.
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Reiteró que en los últimos 10 meses se han realizado más de 200 reuniones, tanto individuales como colectivas, en las comunidades, y se logró construir en consenso un Marco de Compensación que define medidas en vivienda, tierras y medios de vida, además de los parámetros para el reasentamiento.
La ACP sostuvo que continuará promoviendo la participación de las familias en el proceso. “El trabajo conjunto permitirá que el proyecto de Río Indio genere beneficios sociales, ambientales y económicos para todas las comunidades de la cuenca”, señaló el Canal, en medio de un debate que mantiene posturas encontradas sobre el futuro del proyecto.
Las cifras del embalse en río Indio
La inversión estimada para el proyecto del embalse del río Indio es de aproximadamente 1,500 millones de dólares, incluyendo el programa de reasentamiento, la gestión social y ambiental.
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El proceso involucra a unas 500 familias, que abarca aproximadamente 2,000 personas a reasentar.
El lago ocupará 4,600 hectáreas, que representan el 8% de la cuenca del río Indio que tiene una extensión de 58,000 hectáreas.