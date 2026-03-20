Río Indio: Canal define diseño de las viviendas para 500 familias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Desde el diseño de las casas hasta la compensación por cultivos y ganado, el proceso de reasentamiento entra en una fase clave que impactará a más de 2,000 personas.

El proceso de reasentamiento de las comunidades que habitan la zona donde se construirá el embalse de río Indio entra en una nueva fase.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) prevé iniciar en abril los avalúos de tierras y viviendas en las zonas prioritarias, mientras avanza en la definición de los diseños habitacionales junto a las comunidades que serán reubicadas.

Karina Vergara, gerente socioambiental del proyecto, explicó que la inversión estimada en los componentes ambiental y social asciende a unos 400 millones de dólares. “La parte ambiental y social nosotros la hemos estimado junta en unos 400 millones”, indicó, al detallar que estos recursos incluyen compensaciones, adquisición de tierras, construcción de viviendas y reposición de infraestructuras como escuelas.

Karina Vergara, gerente socioambiental del Proyecto Río Indio de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). LP/Carlos Moore

El plan contempla el reasentamiento de unas 500 familias —alrededor de 2,000 personas— mediante un modelo flexible que combina opciones colectivas e individuales. “Queremos promover un reasentamiento colectivo, no son barriadas, es un tipo de comunidad rural como la que ellos tienen actualmente”, explicó Vergara, quien añadió que cada familia podrá decidir su modalidad según sus necesidades.

Modelo de vivienda para comunidades de río Indio. Cortesía ACP

Uno de los avances clave ha sido la construcción participativa del plan con las comunidades durante los últimos nueve meses. Según detalló, el nivel de participación ha aumentado de 26% a 66% en reuniones, alcanzando hasta un 70% de contacto directo casa por casa con la comunidad.

Otro de los modelos propuestos que son consensuados con las comunidades. Cortesía ACP

En paralelo, el Canal comenzará el proceso de avalúos individuales, para definir las compensaciones. “Debemos ir con cada familia a buscar la autorización para hacer el avalúo de sus bienes, de su vivienda, de sus terrenos”, explicó. Estos avalúos se realizarán a precio de mercado y contemplarán aspectos como cultivos, viviendas y hasta el lucro cesante por la interrupción de actividades productivas.

Vergara destacó que el proceso será progresivo y priorizará las áreas donde se desarrollarán las primeras obras. “Vamos a enfocar en área prioritaria, que es donde van la presa y los túneles”, indicó, mencionando comunidades como El Limón de Chagres entre otras. También subrayó que el cronograma permitirá un desarrollo ordenado: “Nadie venga a decirles aquí que en cuatro meses tienen que salir, porque no es cierto. Vamos a hacerlo estructurado y ordenado y siempre se le informará todo a las comunidades”, aclaró.

En cuanto a las viviendas, el proyecto ya cuenta con diseños consensuados con las familias, que incluyen opciones de uno o dos niveles, cocina interna y fogón tradicional externo pedido por los pobladores, así como mejoras en materiales y distribución. Una de las características es que las viviendas tendrán dos o más habitaciones, dependiendo de la cantidad de miembros de la familia y tendrán agua potable, saneamiento y energía solar.

“Ellos hicieron recomendaciones y muchas se pudieron acoger”, explicó, destacando que el objetivo es respetar las costumbres y mejorar la calidad de vida.

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El proyecto también contempla mejoras en servicios básicos en las nuevas comunidades, como acceso a agua potable, saneamiento y energía mediante paneles solares. “La mayor parte de las comunidades no tienen energía eléctrica, por eso estamos proponiendo paneles solares”, señaló Vergara.