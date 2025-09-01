Contraloría inicia auditoría del contrato entre el Estado y Panama Railway Company

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El contrato entre el Estado panameño y la empresa Panama Canal Railway Company está bajo una auditoría, confirmó este lunes la Contraloría General de la República.

La entidad explicó que la revisión incluye tanto el contrato original como la prórroga otorgada posteriormente.

En un comunicado, la Contraloría explicó que la auditoría busca verificar el estricto cumplimiento de los compromisos establecidos entre las partes. Además, busca garantizar que los términos de la concesión se ajusten a la normativa vigente y a los intereses del Estado panameño.

De acuerdo con la institución, el proceso de revisión forma parte de la misión constitucional que tiene de fiscalizar el uso de los recursos y velar por la transparencia en la gestión pública.

Según la Contraloría, el inicio de la auditoría es parte de otras acciones de control que viene desarrollando sobre contratos de relevancia nacional, con la finalidad de que proyectos estratégicos como el Ferrocarril de Panamá cumplan con su propósito de generar beneficios al país.

La auditoría de la Contraloría se da en medio de una propuesta legislativa que plantea poner fin a la concesión que le otorgó el Estado a Panama Canal Railway Co. para la operación y administración del Ferrocarril de Panamá.

La iniciativa fue acogida para su discusión en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

El contrato que aprobó la concesión data de hace más de 25 años, puesto que fue aprobado mediante la Ley 15 del 17 de febrero de 1998. Dicha norma busca ser derogada por el anteproyecto 119.

Sin embargo, hubo una prórroga del contrato en el año 2023 hasta el año 2049, aprobada por la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). La misma es investigada desde diciembre de 2024 por el Ministerio Público.

Información en desarrollo...