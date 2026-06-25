Panamá, 25 de junio del 2026
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    Transporte aéreo afectado

    Copa Airlines cancela vuelos a Caracas, Valencia, Barquisimeto y Barcelona tras sismos en Venezuela

    La aerolínea informó que ofrece cambios y reembolsos sin costo mientras evalúa condiciones operativas en las terminales aéreas impactadas por los dos terremotos del 24 de junio en Venezuela.

    Katiuska Hernández
    Copa Airlines cancela vuelos a Caracas, Valencia, Barquisimeto y Barcelona tras sismos en Venezuela
    Copa Ailines. LP

    Las operaciones aéreas de Copa Airlines a Venezuela quedan temporalmente suspendidas para este jueves 25 de junio, no solo para Caracas, también decidieron cancelar las rutas desde ciudad de Panamá a Valencia, Barquisimeto y Barcelona.

    Así lo informó la aerolínea panameña en un segundo comunicado, tras los dos terremotos registrados en Venezuela y que afectaron las infraestructuras aeroportuarias.

    Las autoridades venezolanas informaron que la principal terminal aérea de Venezuela, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía estaba cerrado por daños estructurales de la infraestructura. Igualmente, se evalúa el estado de las torres de control, de las pistas y calles de rodaje.

    Lea más: Cierran el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por terremoto en Venezuela, aerolíneas suspenden vuelos

    Algunos vuelos internacionales que ya estaban en camino hacia Venezuela fueron desviados a Panamá, como el de la aerolínea Turkish y otros hacia las islas del Caribe.

    Según la plataforma de rastreo de vuelos flightaware.com al menos 19 vuelos internacionales que tenían previsto aterrizar este jueves en Maiquetía fueron cancelados. Son los casos de vuelos desde Bogotá con Avianca y Wingo, de Miami las dos frecuencias de American Airlines a través de la aerolínea Envoy Air.

    Las aerolíneas europeas Air Europa y Plus Ultra también cancelaron los vuelos a Caracas y la venezolana Laser que tenía previsto volar este 25 de junio desde Madrid ida y vuelta.

    Información en desarrollo...

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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