Cuarto Puente: se reanudan trabajos tras paro por cuota sindical

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los trabajos del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal se reanudaron tras levantarse el paro laboral decretado por los obreros. El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, confirmó la mañana de este martes 10 de febrero que la paralización fue levantada la noche del lunes.

El funcionario indicó que desde las primeras horas de hoy los trabajadores estarían retornando a sus puestos.

El lunes, un grupo de obreros vinculados al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) declaró un paro laboral. Según el sindicato, la medida respondió a la supuesta imposición por parte de la empresa de un descuento del 1% del salario para un denominado “sindicato amarillo”.

Para el ministro Andrade, el Suntracs “ya no existe” y no cuenta con una convención colectiva vigente. “Su secretario general (Saúl Méndez) está fuera del país”, afirmó.

Andrade aseguró además que entre 10 y 12 “medio dirigentes del Suntracs” habrían atemorizado a los trabajadores con el tema de la cuota sindical.

De acuerdo con el ministro, anteriormente se descontaba un 2% de cuota sindical que era destinado al Suntracs, mientras que ahora el descuento es del 1%, pero a favor de otro sindicato. A su juicio, esto representa un beneficio para los trabajadores, ya que “van a recibir más dinero al reducirse la cuota en un 50%”.

Por su parte, el Consorcio Cuarto Puente informó el lunes que desarrolla sus operaciones en estricto cumplimiento de la normativa laboral vigente en Panamá, conforme a la Nueva Convención Colectiva establecida en enero de 2026, en su calidad de miembro de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).

“Reiteramos nuestro pleno respeto a la libertad sindical y al marco legal que la regula. En ese sentido, la gestión de las cuotas laborales se realiza conforme a la normativa aplicable, reconociendo a aquellas organizaciones que cuenten con afiliados debidamente acreditados y certificados ante las autoridades competentes”, señaló la empresa.