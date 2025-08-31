Panamá, 31 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DGI

    Desde enero de 2026, solo pequeños contribuyentes podrán usar el facturador gratuito

    José González Pinilla
    Desde enero de 2026, solo pequeños contribuyentes podrán usar el facturador gratuito
    La medida entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

    La Dirección General de Ingresos (DGI) limitó el uso del facturador gratuito, medida que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

    Así lo establece una resolución de la entidad, publicada recientemente en la Gaceta Oficial.

    Esta herramienta, utilizada por pequeños contribuyentes para emitir facturas electrónicas sin costo, solo podrá ser empleada por empresas que generen ingresos anuales de hasta 36,000 dólares.

    Aquellas que superen esa cifra estarán obligadas a utilizar los servicios de un Proveedor Autorizado de Facturación Electrónica (PAC).

    De no cumplir con lo dispuesto en la resolución, los contribuyentes podrían enfrentar sanciones.

    Según la DGI, la medida busca optimizar el proceso de adopción del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá.

    Desde enero de 2026, solo pequeños contribuyentes podrán usar el facturador gratuito
    Facturación.

    Adjuntos

    Facturacion gratuita.pdf

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Acuerdo con Chiquita en Panamá establece que las fincas bananeras serán operadas por terceros. Leer más
    • Juez suspende cumplimiento de pena de 32 meses de prisión a la exministra Alma Cortés. Leer más
    • Este viernes también hay Agroferias del IMA; conoce en qué provincias. Leer más
    • Anuncian el retorno de Chiquita a Panamá; Gobierno firmó memorando de entendimiento con la bananera. Leer más
    • Cinco viajeros fueron detenidos con 80 mil dólares ocultos bajo su ropa interior. Leer más
    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • La Corte todavía no ha pagado por el Cadillac blindado que usó la magistrada López en febrero; está pendiente el refrendo. Leer más