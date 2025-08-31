Desde enero de 2026, solo pequeños contribuyentes podrán usar el facturador gratuito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Dirección General de Ingresos (DGI) limitó el uso del facturador gratuito, medida que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

Así lo establece una resolución de la entidad, publicada recientemente en la Gaceta Oficial.

Esta herramienta, utilizada por pequeños contribuyentes para emitir facturas electrónicas sin costo, solo podrá ser empleada por empresas que generen ingresos anuales de hasta 36,000 dólares.

Aquellas que superen esa cifra estarán obligadas a utilizar los servicios de un Proveedor Autorizado de Facturación Electrónica (PAC).

De no cumplir con lo dispuesto en la resolución, los contribuyentes podrían enfrentar sanciones.

Según la DGI, la medida busca optimizar el proceso de adopción del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá.