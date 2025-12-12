DGI impuso $3.4 millones en multas por incumplimiento en la facturación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las inspecciones de la Dirección General de Ingresos (DGI) se han incrementado en el último año para tratar de aumentar la recaudación de impuestos y frenar el incumplimiento tributario relacionado con la facturación y el cobro del ITBMS del 7%.

Camilo Valdés, director de la DGI, detalló que entre julio de 2024 y noviembre de 2025 se inspeccionaron 5,523 negocios y se constató un incumplimiento tributario del 69%. Es decir, sigue alta la incidencia de comercios y negocios que no emiten facturas.

En ese lapso, informó que se han aplicado multas por $3.4 millones y que seguirán elevando la fiscalización para persuadir a los establecimientos a que cumplan y a los consumidores a que exijan sus facturas.

La DGI tiene una fuerte presión recaudatoria, entendiendo el ambicioso presupuesto de 2025 por más de $30 mil millones.

El funcionario aseguró que con la Lotería Fiscal se ha generado una mejora en la recaudación, puntualmente en el ITBMS.

Estos datos fueron revelados ante diputados y expertos que participaron en el primer encuentro multisectorial sobre Grado de Inversión y Desarrollo Económico Sostenible, organizado por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

Con esas reuniones se espera recopilar un conjunto de medidas que se deben tomar para mejorar la evaluación de Panamá en el mercado internacional y por parte de las agencias calificadoras.

Explicó que, antes de la implementación del sorteo, el promedio mensual de recaudación oscilaba entre 65 y 69 millones de dólares. Sin embargo, desde que el mecanismo comenzó a funcionar en agosto, la recaudación ha aumentado significativamente, alcanzando montos de 70 y 80 millones de dólares, y llegando incluso a 91 millones en octubre.

Añadió que para diciembre, el mes de mayor movimiento comercial, la DGI proyecta superar los 100 millones de dólares recaudados.

Valdés señaló que un elemento clave de este incremento es que “hemos convertido a cada consumidor de bienes y servicios en un inspector de la DGI”, ya que la Lotería Fiscal permite ganar hasta 10 mil dólares simplemente solicitando la factura fiscal.

No obstante, advirtió que todavía existe un nivel importante de incumplimiento.

Recordó que al iniciar los operativos en julio del año pasado, el incumplimiento era del 83%, lo que logró reducirse a 60%, pero las cifras más recientes reflejan que se mantiene en 69%, un porcentaje que calificó como aún demasiado alto.

El director de la DGI afirmó que las empresas que no cumplen con las normas de facturación están siendo sancionadas y que ya se han impuesto casi 3.5 millones de dólares en multas.

El director de la DGI expuso ante diputados de la Comisión de Economía y Finanzas durante el primer Encuentro Multisectorial sobre Grado de Inversión y Desarrollo Económico Sostenible.

Subrayó que cuando un negocio no emite facturas, o las emite sin los requisitos legales, incumple directamente la ley y afecta la recaudación del Estado.

También adelantó que la Lotería Fiscal continuará su expansión y que, a partir de febrero del próximo año, los sorteos se realizarán de manera mensual y se organizará uno por provincia, mientras se avanza hacia una lotería fiscal con un sistema totalmente digital.

Valdés explicó además que la DGI trabaja con el Centro de Administraciones Tributarias en la implementación de un detector de anomalías en facturas electrónicas, herramienta que permitirá identificar a los contribuyentes que están emitiendo adecuadamente sus documentos y a quienes no lo hacen. Esto, dijo, facilitará una mejor trazabilidad, auditorías más eficientes y el cumplimiento estricto de la ley.

Informó que, en lo que va del año 2025, los jueces ejecutores han logrado recaudar alrededor de 30 millones de dólares en impuestos morosos.