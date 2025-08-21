DGI prorroga hasta el 31 de diciembre la actualización del RUC

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Dirección General de Ingresos (DGI) extendió hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo que tienen todos los contribuyentes para actualizar la información del Registro Único de Contribuyentes (RUC).

La medida fue adoptada mediante la Resolución N.° 201-6695 del 12 de agosto. Inicialmente, la fecha límite establecida por la entidad era el 31 de agosto próximo.

Con esta prórroga, se busca dar oportunidad a que todas las personas naturales y jurídicas actualicen sus datos, indicó.

La DGI recordó que esta actualización es de carácter obligatorio y que los contribuyentes deberán realizar el trámite a través de la plataforma e-Tax 2.0, completando de forma correcta todos los campos requeridos.

Advirtió que la no actualización de los datos del RUC, o el suministro de información parcial, insuficiente o incorrecta, podría acarrear multas que van de $100 a $500, conforme lo establece el Código de Procedimiento Tributario.