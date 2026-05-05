Directivos del Canal debatirán río Indio, puertos, gasoducto y sucesión en la ACP

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La reunión está prevista para los días del 6 al 8 de mayo en Norfolk, Virginia, Estados Unidos.

El proyecto del embalse en río Indio, la licitación para la construcción de los dos puertos del Canal, uno en Corozal en el lado Pacífico y el otro en isla Telfers en el lado Atlántico y el gasoducto además del corredor logístico, así como la planificación de la sucesión, serán los temas claves que abordará la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, esta semana con la junta de asesores en Estados Unidos.

La reunión programada entre el 6 y el 8 de mayo, en la ciudad de Norfolk, Virginia, Estados Unidos, es clave para analizar los principales desafíos, tendencias y oportunidades que marcarán el futuro de la vía interoceánica.

Durante el encuentro se abordarán temas estratégicos como el informe de operaciones, mercado y desempeño financiero del Canal hasta el 31 de marzo de 2026, así como la actualización de la Estrategia 2025–2035.

“Se analizará la ejecución de dicha estrategia, incluyendo iniciativas clave en gestión del talento como planificación de sucesión, desarrollo, desempeño y liderazgo, al igual que los avances en transformación digital y uso de datos para optimizar las operaciones”, indicó la ACP en un comunicado.

El 1 de septiembre de este año debe asumir el nuevo administrador del Canal de Panamá, ya que el período del actual administrador, Ricaurte Vásquez, vence el 31 de agosto.

La ACP precisó que la agenda de la reunión de la junta con los asesores, contempla la evaluación del programa de diversificación de ingresos, incluyendo el desarrollo de nuevos modelos de negocio y concesión en infraestructura logística y portuaria, con énfasis en iniciativas como el desarrollo de puertos y otros activos estratégicos.

Adicionalmente, se aprovechará la visita a Norfolk para conocer de primera mano mejores prácticas de clase mundial en logística, incluyendo centros de distribución, operaciones portuarias y un túnel que está en construcción en la zona, con el objetivo de incorporar aprendizajes aplicables a la gestión del Canal.

“La Junta Asesora, establecida en 1999 bajo la Ley Orgánica del Canal, es un consejo consultivo de alto nivel compuesto por expertos internacionales y nacionales de sectores estratégicos como comercio, logística, puertos, sector marítimo, proyectos, geopolítica, finanzas, banca y energía. Su rol es brindar recomendaciones que fortalezcan la competitividad, sostenibilidad y rentabilidad del Canal”.