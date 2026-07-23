Disminuye retención de buques de bandera panameña en puertos chinos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Después de meses de un elevado número de detenciones de barcos con bandera panameña en puertos chinos, en este mes de julio se ha registrado una disminución, en medio del acercamiento diplomático entre ambos países para atender la situación.

La retención de buques de bandera panameña por parte de China pasó de 140 en mayo a 17 en julio, incluida una detención en un puerto de Hong Kong.

Este tema fue parte de las conversaciones del gabinete logístico celebrado este jueves 23 de julio en Colón, provincia que forma parte de la oferta logística y marítima del país gracias a sus puertos, la Zona Libre de Colón y las operaciones del Canal.

De acuerdo con el Gobierno, las conversaciones con el país asiático están encaminadas a la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo entre China y Panamá, para el cual se logró consenso sobre una reforma con el fin de mantener una relación bilateral armónica en materia portuaria y mercante.

El histórico acuerdo comercial, suscrito originalmente en 2017 y prorrogado previamente en 2021, otorga a las embarcaciones que portan la bandera panameña el estatus y los beneficios de “nación más favorecida” dentro de las terminales marítimas de la potencia asiática.

Esta condición legal les garantiza un acceso preferencial a mejores tarifas portuarias y agiliza sus operaciones logísticas.

La cumbre técnica en el país asiático, celebrada entre el 16 y 17 de julio, se produjo en un escenario de creciente preocupación para la administración panameña.

Lea aquí: Panamá y China acuerdan renovar convenio marítimo y disminuyen tensiones portuarias

Durante los últimos meses, las detenciones de buques con bandera panameña en muelles chinos habían sufrido un repunte inusual, llegando a representar más de la mitad de las retenciones totales registradas en dichos puertos, una cifra muy por encima de los promedios históricos.

Las tensiones comerciales marítimas entre Panamá y China surgieron luego de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company para la operación de los puertos de Cristóbal y Balboa, empresa filial del consorcio hongkonés CK Hutchison.

De acuerdo con datos del portal marítimo Tokyo MOU, en lo que va de 2026, China ha retenido en sus puertos 490 embarcaciones registradas bajo la bandera panameña. La cifra supera lo reportado en todo 2025, cuando se totalizaron 256 retenciones.

Hasta el 23 de julio, se han reportado 30 detenciones de buques de bandera panameña en el mundo. De estas, 17 ocurrieron en puertos de China, incluida una en Hong Kong.