Economía panameña creció 3.9% en el tercer trimestre y acumula expansión de 4.2% en el PIB en nueve meses

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La economía panameña registró un crecimiento real acumulado de 4.2% entre enero y septiembre de 2025, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). En términos nominales, el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó $61,189.7 millones, lo que representó un aumento de $2,463.8 millones frente al mismo período de 2024.

Durante el tercer trimestre de 2025, el PIB creció 3.9% interanual, con un valor de $20,810.1 millones, equivalente a un incremento de $774.1 millones respecto al mismo trimestre del año anterior.

El desempeño económico estuvo impulsado principalmente por el dinamismo de sectores internos como el comercio al por menor, la construcción, el transporte terrestre de pasajeros, la intermediación financiera, hoteles y restaurantes, así como las actividades inmobiliarias y empresariales.

También destacaron el aporte del Canal de Panamá y el transporte aéreo de pasajeros, que generaron valores agregados positivos al PIB.

En contraste, el INEC reportó variaciones negativas en la generación de electricidad hidráulica, el sacrificio de ganado vacuno, el movimiento comercial de la Zona Libre de Colón y las exportaciones agrícolas y pesqueras, especialmente de banano y pescado.

Aunque la actividad minera metálica permanece paralizada desde finales de 2023, el sector de minas y canteras mostró un crecimiento de 2.1% en el tercer trimestre y de 2.7% en el acumulado, impulsado por la extracción de minerales no metálicos —como piedra, arena y arcilla— utilizados en la construcción, así como por la venta de concentrado de cobre previamente represado en Donoso.

Por sectores, el rubro de transporte, almacenamiento y correo lideró el crecimiento con un aumento acumulado de 15.3%, impulsado por el Canal de Panamá, el transporte aéreo, el transporte terrestre de pasajeros y el sistema portuario. Las operaciones del Canal registraron mayores ingresos por peajes y servicios a las naves.

Las actividades de hoteles y restaurantes crecieron 5.9%, mientras que las finanzas y seguros aumentaron 5.5%, asociadas al desempeño del Centro Bancario Internacional y al crecimiento del crédito. Las actividades inmobiliarias y profesionales avanzaron 3.7%, el comercio 3.1% y la construcción 2.2%, vinculada a proyectos residenciales e infraestructura.

En contraste, el sector agropecuario acumuló una contracción de 0.9%, con una caída de 4.9% en el tercer trimestre, influida por la reducción de 78% en las exportaciones de banano y de 99.4% en el cultivo de melón. El sector pecuario también mostró retrocesos, con una disminución de 3.2% en el sacrificio de ganado vacuno y de 15.1% en la producción de leche, además de una caída de 39.1% en las exportaciones de pescado.

No obstante, se registraron aumentos en el sacrificio de ganado porcino (12.1%), aves de corral (2.4%), producción de huevos (6.3%) y exportaciones de camarón (44.3%), así como en las exportaciones de piña y sandía.

El INEC informó que la industria manufacturera registró una caída de 1.3% en el PIB, afectada por una menor captura de peces, la reducción en la elaboración de productos lácteos y bebidas, así como en el procesamiento de carne de vacuno.

En el caso de las bebidas se reportó un descenso en la producción de gaseosas y bebidas alcohólicas como la cerveza, ron y ginebra.

Perspectivas y análisis

Basado en las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), que reportan un crecimiento del PIB de 3.9% en el tercer trimestre de 2025 y una expansión acumulada de 4.2% en los primeros nueve meses del año, en comparación con 2024, el Colegio de Economistas de Panamá señaló que este desempeño estuvo respaldado principalmente por los sectores de logística y transporte.

“De mantenerse la tendencia, se espera que la economía del país cierre con un crecimiento que oscila entre 4.2% y 4.5%”, indicaron Yariela Zeballos y Xiomara Ortiz, representantes del Colegio de Economistas de Panamá.

Yariela Zeballos y Xiomara Ortiz A. del Colegio de Economistas de Panamá.

El gremio indica que el desempeño este año, se ha dado a pesar de los cierres y disrupciones observados en el segundo trimestre, lo que refuerza la idea de la resiliencia de la economía panameña, que sigue mostrando capacidad de sostener un buen desempeño gracias a su hub logístico.

“El foco ahora debe estar en cómo este crecimiento se traduce en más plazas de trabajo y mejores ingresos, porque ahí es donde se mide el impacto real sobre los hogares”, indicaron.

Se espera que el crecimiento económico genere más oportunidades de empleo y mejora de los hogares. LP/Elysée Fernández

Precisaron que es importante contar con los datos de la Encuesta de Mercado Laboral que a la fecha aún no ha salido su informe.

Las cifras que se tienen desde 2024 apuntaban a una tasa de desempleo en ese momento en Panamá de 9.5% lo que se tradujo en 202,609 personas que no tenían trabajo en el país. La Cámara de Comercio estima que en este momento entre desempleados e informales, más de un millón de personas están buscando un empleo formal en el país.

Las economistas explicaron que se plantearon tres escenarios para la economía en 2025, basados en el comportamiento del sector transporte, por su peso en la actividad económica nacional.

El escenario más optimista proyecta un crecimiento de 4.5%, impulsado por una aceleración del sector transporte que genere efectos en otras actividades económicas. El escenario base estima una expansión de 4% del PIB al cierre de 2025, bajo un comportamiento estable del sector.

En contraste, el Colegio de Economistas también evaluó un escenario de impacto negativo en el transporte, asociado a una eventual crisis logística global. En ese caso, el PIB mantendría crecimiento, pero a una menor tasa anual de 3.1%.

El economista Eric Molino Ferrer afirmó que 2025 marca un punto de inflexión institucional y económico para Panamá, al destacar la aprobación de la reforma a la Caja de Seguro Social, reconocida por las calificadoras de riesgo como un paso hacia la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento económico no ha sido suficiente para resolver problemas estructurales, en especial el desempleo, que —aunque aún sin cifra oficial del INEC— estimó que se mantiene en niveles de dos dígitos.

Economista Eric Molino Ferrer. LP/Elysée Fernández

Molino Ferrer señaló que el reto inmediato es traducir la apertura de nuevos mercados y la atracción de inversión extranjera en generación de empleo, al tiempo que llamó a diversificar la economía y reducir la dependencia del sector logístico.

Añadió que, mientras avanzan los proyectos de inversión del Canal de Panamá, el país debe enfocarse en el mercado interno, facilitando trámites y reduciendo la burocracia para impulsar el emprendimiento y el empleo.