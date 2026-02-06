El 18 de febrero empieza el censo socioeconómico en la ruta del tren Panamá-Paso Canoas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Secretaría del Ferrocarril de Panamá informó que a partir del miércoles 18 de febrero empezará el censo socioeconómico del proyecto del tren Panamá-David, como parte de la planificación del proyecto.

Se resalta que el censo es un paso responsable para conocer la realidad de las comunidades por donde impactará la ruta del tren y así planificar el desarrollo con orden, respeto y transparencia.

La Secretaría del Ferrocarril explicó que este proceso busca escuchar, registrar y proteger a las personas, familias y actividades económicas dentro del área de influencia del proyecto, garantizando que cada decisión futura se tome con información real y bajo estándares internacionales.

Trazado del tren Panamá-David.

Se indica que a partir del 18 de febrero, personal de la empresa WSP, debidamente identificado visitará viviendas, comercios y fincas dentro del área de influencia. Se proyecta que este censo se extienda por unos cuatro meses.

El proyecto del tren tendrá un recorrido de aproximadamente 475 kilómetros y contará con unas 14 estaciones. El tren llegará hasta Paso Canoas, frontera con Costa Rica.

La iniciativa avanza en su fase técnica con la definición del trazado, estudios de demanda y factibilidad, así como el diseño de infraestructuras clave, como el túnel de Campana, uno de los puntos más complejos del recorrido.

La primera fase del ferrocarril contempla 200 kilómetros de vía férrea hasta Divisa, con 14 estaciones, entre ellas Chame, Río Hato, Penonomé, Aguadulce y Divisa. Esta etapa incluirá estaciones de pasajeros y nodos estratégicos de carga.

Todavía no se ha dicho cuánto costará la obra en total, ya que aún se están definiendo estudios de la obra.

Cabe recordar que el Consejo de Gabinete aprobó el pasado miércoles 13 de enero la Resolución N.° 145-25, mediante la cual se autoriza la contratación —a través de un procedimiento excepcional— entre la Secretaría Nacional del Ferrocarril y la empresa estadounidense AECOM USA, Inc. (AECOM Panamá), para brindar asesoría técnica y estratégica en el desarrollo del proyecto del Tren Panamá–David–Frontera.

El contrato, por un monto de $4,170,394.73, contempla la ingeniería al 20% del tramo Albrook–Sajalices y la consolidación de los estudios necesarios para la elaboración del documento de factibilidad del proyecto ferroviario.