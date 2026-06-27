El Canal de Panamá, la empresa más exitosa y rentable del país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Canal de Panamá destaca el impacto de la ampliación en sus ingresos, su capacidad operativa y los aportes al país, mientras avanza en proyectos para reforzar la seguridad hídrica y ampliar el hub logístico nacional.

La ampliación del Canal de Panamá no solo permitió el paso de buques más grandes. Una década después, también consolidó a la vía interoceánica como una de las empresas con mayor solidez financiera del país.

En el año fiscal 2025 generó ingresos por $5,705 millones, un 14.4% más que el año anterior, y para 2026 proyecta acercarse a los $6,000 millones.

Al mismo tiempo, redujo la deuda asociada a la ampliación de $2,700 millones en 2019 a menos de $600 millones y elevó su aporte al 3.4% del producto interno bruto.

Los resultados llegan tras una década marcada por la incorporación de buques neopanamax, la expansión de segmentos de alto valor y desafíos como la crisis hídrica y las tensiones en el comercio mundial.

(*) Son las cifras de 2026; son cifras presupuestadas.

Más allá de los tránsitos y las toneladas movilizadas, la verdadera dimensión del Canal de Panamá está en sus finanzas.

Al cierre del año fiscal 2025, la Autoridad del Canal de Panamá mantenía $1,237 millones en efectivo y equivalentes, junto con $8,716 millones colocados en depósitos a plazo e inversiones financieras de corto plazo.

En conjunto, la institución contaba con $9,952 millones en liquidez e instrumentos financieros, una cifra que equivale a casi $10,000 millones y que revela la capacidad de una empresa que no solo opera una ruta marítima, sino que administra uno de los portafolios financieros más sólidos del país.

Este músculo financiero contrasta con el tamaño de su deuda.

La deuda financiera del Canal ascendía a $591 millones, compuesta por $290.8 millones en préstamos y $300.6 millones en bonos.

Es decir, por cada dólar de deuda financiera, el Canal mantenía cerca de $17 en efectivo, depósitos e inversiones. Incluso al considerar intereses acumulados, el saldo financiero total apenas llegaba a $596.7 millones, muy por debajo de los recursos líquidos disponibles.

La diferencia demuestra que el Canal no depende de endeudamiento para sostener su operación ni para preservar su estabilidad financiera.

De hecho, si el Canal quisiera, podría financiar todos sus proyectos con recursos propios.

La deuda pendiente también ayuda a medir el recorrido financiero de la ampliación.

Para financiar ese programa, el Canal contrató $2,300 millones con cinco organismos multilaterales. Al cierre de septiembre de 2025, el saldo de esos préstamos se había reducido a $290.8 millones, lo que implica que cerca del 87% del financiamiento original ya había sido amortizado.

El resto de la deuda corresponde principalmente a bonos emitidos para financiar el nuevo puente en el extremo Atlántico, por lo que el saldo actual no debe atribuirse únicamente a la ampliación.

El Canal ha construido esa fortaleza manteniendo recursos segregados para inversiones, contingencias, proyectos estratégicos y servicio de deuda. Solo la contribución patrimonial destinada al pago de deuda alcanzaba $2,159 millones, una cifra superior a tres veces el saldo de la deuda financiera pendiente.

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Esta estructura le permite cumplir sus compromisos conforme al calendario de pagos, sin descapitalizarse ni detener inversiones, y al mismo tiempo conservar reservas para responder a contingencias, nuevas obras y desafíos climáticos.

Esa capacidad será determinante en la próxima etapa de expansión.

La estrategia Visión del Futuro 2025-2035 contempla inversiones superiores a $8,000 millones para reforzar la seguridad hídrica, desarrollar el lago de Río Indio, impulsar el Corredor Energético Interoceánico, integrar el puerto de Corozal y ampliar la capacidad logística del país.

Las cifras de los distintos proyectos del Canal.

Aunque no toda la liquidez disponible puede considerarse dinero libre para un solo proyecto, la comparación permite dimensionar la escala del Canal: sus recursos líquidos se acercan al monto total previsto para la transformación de la próxima década.

La fortaleza no solo se refleja en la caja. En 2025, el Canal generó $5,705 millones en ingresos y una utilidad neta récord de $4,093 millones.

Además, reportó $2,965 millones en aportes directos al Tesoro Nacional, con un acumulado de $31,232 millones desde la transferencia de la vía a manos panameñas.

El Canal ha logrado, al mismo tiempo, reducir significativamente la deuda asociada a la ampliación, sostener sus aportes al Estado, crear reservas para nuevas inversiones y mantener una posición financiera capaz de respaldar proyectos que superan los $8,000 millones.

Esa combinación de rentabilidad, liquidez, disciplina de deuda y capacidad de inversión explica por qué el Canal de Panamá se consolida como una de las empresas públicas de infraestructura más exitosas y financieramente robustas de América Latina.