El Canal, la seguridad y el conflicto en Medio Oriente marcaron la Convención Marítima internacional

Armadores, representantes de puertos, industria marítima auxiliar, empresarios del área y autoridades resaltaron el papel clave de Panamá en la industria marítima, como una ruta segura en medio de la tensión internacional.

La industria marítima y logística de Panamá emplea a más de 150 mil personas y tiene un impacto directo en la economía con el 30% del producto interno bruto del país.

Un pulso que se mide no solo por los réditos que deja en el mercado local, sino que se ha convertido en pilar clave para el comercio marítimo internacional. Panamá alberga al Canal, por donde transita entre el 5% y el 6% del comercio marítimo mundial, además de un sistema portuario que moviliza cerca de 10 millones de TEUs al año, de los cuales más del 88% corresponde a carga de transbordo hacia otros países de América Latina y el Caribe.

En medio de ese escenario, el país es esta semana anfitrión de la Convención Marítima de las Américas, un encuentro que reúne a actores clave de la industria marítima y logística regional.

A la apertura de este evento asistió el presidente de la República, José Raúl Mulino, expertos y representantes del sector coincidieron en que el escenario internacional, marcado por conflictos geopolíticos y presiones sobre las cadenas de suministro, obliga a la industria a reforzar sus mecanismos de cooperación y adaptación.

Gerardo Bósquez, presidente del comité organizador, señaló que el sector enfrenta desafíos regulatorios, energéticos y logísticos que requieren una coordinación permanente entre todos los actores de la industria marítima.

Bósquez destacó además que la integración regional y las alianzas estratégicas serán fundamentales para enfrentar los retos que atraviesa actualmente el sector marítimo internacional, especialmente en momentos de incertidumbre global y cambios en las dinámicas del comercio.

Gerardo Bósquez, presidente del Comité organizador de la Convención Marpitima de las Américas. LP/Elysée Fernández

El presidente Mulino destacó el papel clave de la industria marítima panameña con el abanderamiento de buques y reafirmó la neutralidad del Canal de Panamá.

¿Disminuye la tensión entre Panamá y China? Lo que dicen las cifras frente al mensaje de Mulino

Al cierre de 2025, Panamá registraba unas 8,824 embarcaciones bajo su bandera, que en conjunto sumaban 245.2 millones de toneladas. Aunque se mantiene como líder en número de naves, queda por detrás de Liberia en tonelaje.

El mandatario sostuvo que las tensiones con China han tendido a disminuir en las últimas semanas. “Recientemente enfrentamos detención de buques en puertos chinos. Gracias a Dios esa tensión ha comenzado a disminuir”, afirmó Mulino durante la inauguración de la Convención Marítima de las Américas.

Presidente de la República, José Raúl Mulino. LP/Elysée Fernández

Sin embargo, los registros Asia Pacific Computerized Information System (Apcis), utilizados por la organización Tokyo MOU muestran que entre el 1 de enero y el 7 de mayo de 2026 se han contabilizado 369 detenciones de embarcaciones con bandera panameña, de las cuales 291 ocurrieron en puertos chinos, equivalente al 78.9% del total.

Detención de barcos con bandera panameña.

China aumentó la retención de las embarcaciones con bandera panameñaque arriban a sus puertos, en una acción que se interpreta como respuesta a la decisión judicial en Panamá que anuló los contratos de concesión de dos puertos ( Balboa y Cristóbal) operados por Panama Ports Company (PPC),filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings.

Conflicto en Medio Oriente

En medio del panorama internacional, el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, advirtió sobre el impacto directo que las tensiones geopolíticas están generando sobre la navegación mundial y la seguridad de los marinos.

Durante su intervención en la Convención Marítima de las Américas 2026, celebrada en Ciudad de Panamá, Domínguez reveló que actualmente más de 1,500 buques y 20 mil tripulantes permanecen atrapados en el Golfo Pérsico debido al bloqueo en el Estrecho de Ormuz.

El funcionario explicó que muchos de esos trabajadores “son personas inocentes que realizan su trabajo de forma diaria para el beneficio del resto de los países del mundo”, pero terminan afectados por conflictos ajenos a la industria marítima.

Asimismo, recordó que el transporte marítimo moviliza más del 80% de los productos que se utilizan diariamente en el planeta, por lo que insistió en que el sector no debe ser tomado en cuenta únicamente durante momentos de crisis.

Arsenio Domínguez, sectario general de la OMI. LP/Elysée Fernández

“Vamos a aprender de todos estos retos, vamos a mejorar la forma en la que regulamos, vamos a ser pragmáticos”, afirmó Domínguez, quien reiteró la necesidad de mantener objetivos enfocados en la seguridad, la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

Domínguez también destacó el papel estratégico de Panamá dentro del comercio marítimo internacional y aseguró que las tensiones en Medio Oriente han provocado un incremento en el tránsito de buques por el Canal de Panamá, consolidando al país como una de las rutas más seguras y confiables para el intercambio comercial.

Mapa que muestra la ubicación del estrecho de Ormuz en el golfo de Omán, una ruta clave para el transporte mundial de petróleo. / BBC

En cuanto a la situación en el Golfo Pérsico, explicó que la prioridad inmediata de la OMI es asistir a los marinos atrapados en la zona de conflicto y proteger la vida humana.

Reveló que la organización ha desarrollado un corredor de evacuación humanitaria para que, una vez existan condiciones de seguridad, los buques puedan atravesar el estrecho sin riesgos adicionales.

Sin embargo, aclaró que todavía no existe una fecha definida para activar el corredor, debido a que no se iniciará ninguna evacuación hasta que exista certeza de que los marinos y embarcaciones no serán afectados.

“No vamos a pedir que nadie navegue hasta que sea seguro. La carga puede ser asegurada, igualmente el buque, pero una vida humana no puede ser reemplazada”, sostuvo.

La escalada bélica tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ha afectado el tráfico en el Estrecho de Ormuz.

Domínguez pidió además que se respete el derecho a la libertad de navegación y que, una vez finalice el conflicto, pueda retomarse la normalidad del tráfico marítimo internacional.

También reveló que algunas embarcaciones atacadas intentaron atravesar el estrecho de manera anticipada, lo que provocó heridas graves entre varios tripulantes.

“Les pido paciencia a todos los operadores, los armadores y a aquellos que están en la cadena del transporte marítimo, porque es importante que sigamos poniendo primero la vida de la gente de mar, la seguridad de los buques y la sostenibilidad a largo plazo”, expresó.

Impacto en la cadena de suministro

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, advirtió que, aunque la industria marítima ha demostrado capacidad para adaptarse y buscar rutas alternativas en medio de los conflictos, existen cargas estratégicas cuya interrupción tendría consecuencias globales.

“Nosotros como industria somos resilientes y podemos buscar otras rutas para seguir navegando y seguir entregando todas las mercancías que transportamos. Lo que no podemos hacer es realmente poder transportar las cargas básicas que vienen desde esta zona”, afirmó.

El estrecho de Ormuz es un paso obligado para el 20% del petróleo y gas del mundo. / Reuters

Domínguez explicó que el conflicto en Medio Oriente afecta directamente el transporte del 20% del petróleo crudo mundial, el 19% del gas natural licuado, el 9% de los automóviles y el 13% de químicos y fertilizantes, lo que —según indicó— podría tener un impacto a largo plazo en la seguridad alimentaria. “Es por ello que el llamado al multilateralismo y al diálogo para que las tensiones puedan disminuir y nosotros podamos regresar a transportar y a operar las cargas y los buques de forma cotidiana”, sostuvo.

Ecosistema marítimo

Por su parte, René Gómez afirmó que Panamá cuenta con un ecosistema marítimo integral capaz de servir al comercio internacional de manera eficiente y competitiva. “Esta industria representa parte de nuestra identidad como nación”, expresó.

Añadió que las actuales presiones sobre las cadenas de suministro y el sector energético también representan una oportunidad para transformar y fortalecer la industria marítima panameña, impulsando nuevas inversiones y mejoras en infraestructura.

René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá. LP/Elysée Fernández

Gómez indicó que el país busca ampliar su capacidad logística, incrementar el movimiento de carga y mejorar su eficiencia operativa para mantener su posición estratégica dentro del comercio mundial.

Asimismo, subrayó la importancia de reinventarse y mantener una estrecha colaboración entre el sector público y privado. “Estamos listos para seguir siendo una plataforma logística confiable para el comercio mundial”, afirmó.

La Convención Marítima de las Américas se celebra los días 7 y 8 de mayo con la participación de navieras, armadores y representantes del sector marítimo local e internacional, quienes analizan los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la industria en el actual contexto global.