El Canal supera los $31 mil millones en aportes al Estado tras 26 años bajo control panameño

Los aportes del Canal de Panamá al Estado panameño sumaron los $31 mil 231 millones acumulados durante los 26 años de administración panameña de la ruta interoceánica.
El Canal conmemora este miércoles 31 de diciembre 26 años bajo administración panameña, y se enfoca en impulsar nuevos proyectos por más de $8,500 millones, como el embalse de Río Indio, el gasoducto y la licitación de dos puertos (Corozal en el Pacífico y el de isla Telfers en el Atlántico).
En un comunicado la Autoridad del Canal de Panamá, destaca que desde su transferencia al mediodía del 31 de diciembre de 1999, la gestión panameña ha estado marcada por la continuidad operativa de una de las rutas más estratégicas del comercio marítimo mundial, así como por su impacto directo en la economía nacional y la competitividad logística de Panamá.
“El Canal de Panamá se consolida como un motor del desarrollo nacional, con resultados tangibles que impactan directamente en la economía, la competitividad logística y el bienestar de la población”, destaca la ACP.
El 17 de diciembre de este año la Autoridad del Canal de Panamá entregó al Ejecutivo un cheque por un total de $2,965 millones, como parte de los dividendos generados por la ruta interoceánica durante el año fiscal 2025.
Los recursos, que ingresaron directamente al Tesoro Nacional, representaron un incremento del 20%, equivalente a $495 millones, en comparación con los aportes del año fiscal 2024, cuando el Canal entregó al Estado $2,470 millones.
Del total de los dividendos entregados por la ACP, $2,372 millones son del excedente económico de la operación de la vía interoceánica y $591 millones en concepto de pago por derechos por tonelada. Además de $2 millones por el pago de tasas por servicios públicos prestados por el Estado.
Hitos en 26 años:
Ampliación del Canal: La entrada en operación del Canal ampliado en 2016 marcó un punto de inflexión para el comercio marítimo mundial, al permitir el tránsito de buques de mayor tamaño y reforzar la competitividad de la ruta panameña.
Aportes al Estado: En 26 años de administración panameña, el Canal ha transferido $31 mil 231 millones al Tesoro Nacional, consolidándose como una de las principales fuentes de ingresos públicos y un soporte clave para el financiamiento del desarrollo nacional.
Inversiones estratégicas: En 2025, la Autoridad del Canal de Panamá presentó su hoja de ruta para la próxima década, con proyectos destinados a fortalecer su rol en el comercio global, entre ellos el Corredor Energético, mejoras portuarias y sistemas orientados a garantizar la seguridad hídrica.
Innovación y sostenibilidad: En el marco de este aniversario, el Canal reafirma su enfoque en sostenibilidad mediante programas dirigidos a optimizar el uso del agua, reducir emisiones y aumentar la resiliencia de la infraestructura frente al cambio climático.
Trabajo en la cuenca hidrográfica: La gestión del Canal incluye programas permanentes en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, enfocados en la protección del recurso hídrico y en mejorar las condiciones de vida de las comunidades que dependen de esta zona estratégica.