El Canal supera los $31 mil millones en aportes al Estado tras 26 años bajo control panameño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este miércoles 31 de diciembre se conmemoran 26 años de administración panameña del Canal, ruta que se enfoca en nuevos proyectos como el embalse de Río Indio, el gasoducto y la licitación de dos puertos.

Los aportes del Canal de Panamá al Estado panameño sumaron los $31 mil 231 millones acumulados durante los 26 años de administración panameña de la ruta interoceánica.

El Canal conmemora este miércoles 31 de diciembre 26 años bajo administración panameña, y se enfoca en impulsar nuevos proyectos por más de $8,500 millones, como el embalse de Río Indio, el gasoducto y la licitación de dos puertos (Corozal en el Pacífico y el de isla Telfers en el Atlántico).

En un comunicado la Autoridad del Canal de Panamá, destaca que desde su transferencia al mediodía del 31 de diciembre de 1999, la gestión panameña ha estado marcada por la continuidad operativa de una de las rutas más estratégicas del comercio marítimo mundial, así como por su impacto directo en la economía nacional y la competitividad logística de Panamá.

Transferencia. En 1999, la presidenta Mireya Moscoso recibió la operación del Canal.

“El Canal de Panamá se consolida como un motor del desarrollo nacional, con resultados tangibles que impactan directamente en la economía, la competitividad logística y el bienestar de la población”, destaca la ACP.

Las cifras de los distintos proyectos del Canal.

El 17 de diciembre de este año la Autoridad del Canal de Panamá entregó al Ejecutivo un cheque por un total de $2,965 millones, como parte de los dividendos generados por la ruta interoceánica durante el año fiscal 2025.

Los recursos, que ingresaron directamente al Tesoro Nacional, representaron un incremento del 20%, equivalente a $495 millones, en comparación con los aportes del año fiscal 2024, cuando el Canal entregó al Estado $2,470 millones.

Panamá conmemora 26 años de la reversión del Canal a manos panameñas. Archivo LP/Elysée Fernández

Del total de los dividendos entregados por la ACP, $2,372 millones son del excedente económico de la operación de la vía interoceánica y $591 millones en concepto de pago por derechos por tonelada. Además de $2 millones por el pago de tasas por servicios públicos prestados por el Estado.

Hitos en 26 años: