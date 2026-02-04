El mapa portuario se redefine: ¿quién controla los puertos en las riberas del Canal de Panamá?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En un nuevo contexto —marcado por el fallo judicial y por nuevas concesiones en camino— el tablero logístico del país se mueve a un ritmo no visto desde hace más de 15 años.

El mapa portuario de Panamá, concentrado en las riberas del Canal, atraviesa un momento de redefinición. El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante un fallo fechado el 29 de enero de 2026, declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997 y sus adendas, que sustentaban el contrato de concesión firmado el 16 de enero de 1997 entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC), operador de los puertos de Balboa y Cristóbal.

La decisión abrió un escenario de transición en torno a estas dos terminales, mientras el Gobierno asegura la continuidad operativa.

En paralelo, pero como parte de un proceso completamente independiente, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) impulsa la licitación de dos nuevos proyectos estratégicos: Corozal (Pacífico) y Telfers (Atlántico), concebidos para absorber entre 5 millones y 6 millones de contenedores adicionales por año.

A continuación, un repaso puerto por puerto de quién opera hoy las terminales ubicadas alrededor del Canal, cuál es el estatus de cada una y su peso en el engranaje logístico.

Movimiento de contenedores por puertos:

Puerto de Manzanillo (MIT), costa Atlántica

El Puerto de Manzanillo International Terminal, también conocido como SSA Marine MIT, es operado por la multinacional estadounidense SSA Marine y se mantiene como el puerto de mayor movimiento de contenedores del país. Esta terminal fue construida en una antigua base naval de Estados Unidos y está dedicada principalmente al trasbordo desde 1995.

En primer plano vemos el Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerro, luego el Puerto de Cruceros Colón 2000 y en el fondo, el puerto de contenedores Manzanillo International Terminal en la ciudad de Colón. LP\Alexander Arosemena

MIT cuenta con una infraestructura de 2,300 metros y seis muelles para operaciones de contenedores, equipados con 21 grúas pórticas post-panamax y super post-panamax. Además, dispone de dos muelles para operaciones Ro-Ro, orientadas al movimiento de vehículos y remolques. De acuerdo con Georgia Tech Panamá, su capacidad de manejo alcanza los 3.5 millones de TEU.

Colon Container Terminal – CCT, Atlántico

El puerto de Colón, conocido como Colon Container Terminal (CCT), forma parte del Grupo Evergreen, con sede en Taiwán, e inició operaciones en 1997.

La terminal, construida en una antigua base militar de Estados Unidos, se consolidó como una plataforma importante dentro del esquema de trasbordo que caracteriza al sistema portuario panameño.

El puerto de Panama Colon Container Port está ubicado a un costado de la terminal de CCT de Evergreen. Archivo

CCT cuenta con cuatro muelles de contenedores, 13 grúas pórticas y equipos de patio que le permiten operar con una capacidad de manejo de 2.4 millones de TEU al año. Evergreen mantiene presencia en cerca de 240 puertos en 80 países.

Puerto de Rodman (PSA Panamá), Pacífico

El puerto de Rodman es operado por PSA Panama International Terminal, subsidiaria del Grupo PSA International, con sede en Singapur.

Esta terminal inició operaciones en 2010 y se ha consolidado como uno de los principales puntos de trasbordo del litoral Pacífico.

Puerto de contenedores PSA International. Canal de Panamá. LP\Alexander Arosemena

En conjunto, el puerto tiene capacidad para manejar 2.5 millones de TEU al año. PSA International participa en alrededor de 40 terminales en 16 países, según información corporativa.

Puerto de Balboa, Pacífico

El puerto de Balboa es operado desde 1997 por Panama Ports Company (PPC), empresa que desde 2015 pertenece al conglomerado CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong. Su ubicación estratégica, en el área del Pacífico cercana a los accesos del Canal, lo convierte en una pieza clave del sistema logístico panameño.

Puerto de Balboa en el pacífico panameño. LP/ Isaac Ortega

La terminal cuenta con cinco muelles para buques portacontenedores y opera con 25 grúas pórticas, distribuidas entre equipos post-panamax, panamax y super post-panamax. Su situación jurídica cambió tras el fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del 29 de enero de 2026, que declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997 y sus adendas, dejando sin efecto el contrato-ley que sustentaba la concesión de PPC.

Puerto de Cristóbal, Atlántico

El puerto de Cristóbal, ubicado en la costa Atlántica, es operado también por Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado CK Hutchison Holdings.

La terminal cuenta con tres muelles para contenedores y 12 hectáreas dedicadas al manejo y almacenamiento de carga. Opera con 13 grúas pórticas y tiene capacidad para movilizar hasta 2 millones de TEU al año. Al igual que Balboa, su operación quedó bajo un nuevo escenario tras el fallo del 29 de enero de 2026, que declaró inconstitucional el contrato-ley que daba sustento a la concesión. La Corte remarcó que el efecto de la decisión debe interpretarse en el sentido de que “no existe concesión”.

PPC continuará operando hasta que el fallo quede ejecutoriado. Se estima que podría concretarse en febrero, una vez se cumplan los trámites judiciales correspondientes.

De acuerdo con el plan anunciado por el Ejecutivo, se contempla que APM Terminals (filial de Maersk) asuma temporalmente la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, mientras se estructura un nuevo proceso de concesión bajo reglas distintas.

Corozal (Pacífico) y Telfers (Atlántico): las nuevas terminales del Canal

En paralelo a la coyuntura abierta por el fallo contra PPC, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) avanza con la licitación de dos nuevas terminales portuarias: Corozal, en el Pacífico, y Telfers, en el Atlántico.

Vista del área de Corozal donde se construirá el puerto de contenedores. LP/Alexander Arosemena

Estos proyectos han sido concebidos para absorber entre 5 millones y 6 millones de contenedores adicionales por año, en un sistema que actualmente mueve alrededor de 21 millones de contenedores anuales en distintas modalidades. De ese total, aproximadamente 11 millones cruzan el Canal sin tocar puertos locales, lo que explica el interés estratégico de expandir la capacidad portuaria en ambas riberas.

Vistas recreadas por la ACP de lo que serían los puertos de Corozal y Telfers.

De acuerdo con el pliego de condiciones publicado por el Canal, la licitación contempla posibles concesiones separadas para el desarrollo de ambas terminales.

Parte de la infraestructura prevista incluye muelles capaces de recibir múltiples buques Neopanamax simultáneamente, patios de contenedores y conexión con la línea ferroviaria de contenedores.

El cronograma establece que las empresas interesadas podrán presentar consultas hasta el 25 de marzo de 2026 y deberán entregar propuestas el 8 de abril. El proceso completo desde la publicación del pliego final hasta la adjudicación podría tomar entre cinco y seis meses, con una adjudicación prevista para principios de 2027.

Entre las compañías que han mostrado interés figuran APM Terminals, Cosco Shipping Ports, CMA Terminals, DP World, Hanseatic Global Terminals, MOL, PSA International, SSA Marine–Grupo Carrix, Terminal Investment Limited, ONE y Evergreen.