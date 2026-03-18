Panamá, 18 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Finanzas Públicas

    El MEF gestionará financiamiento por $12 mil millones para cubrir necesidades de liquidez

    Henry Cárdenas P.
    El MEF gestionará financiamiento por $12 mil millones para cubrir necesidades de liquidez
    El MEF considera que esta estrategia ha sido conveniente, ya que ha permitido recibir de forma constante propuestas del sector financiero local e internacional. Archivo

    El Consejo de Gabinete aprobó este martes 17 de marzo una preautorización para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) suscriba estructuras de financiamiento para cubrir las necesidades de liquidez estacional del Estado, por un monto de hasta $12 mil millones.

    En un comunicado de la Presidencia de la República, se resalta que el Decreto No.1-26, avalado por el Consejo de Gabinete, autoriza la suscripción de estructuras de financiamiento con diferentes entidades financieras locales e internacionales, por un monto acumulado y rotativo de hasta $12 mil millones, cuando se presenten condiciones de mercado favorables para Panamá.

    Se destaca que esto permitirá cubrir las necesidades estacionales de liquidez del Estado, el pago de otras obligaciones del Estado y/o realizar operaciones de manejo de pasivos.

    De igual manera, se indica que el MEF considera que esta estrategia ha sido conveniente, ya que ha permitido recibir de forma constante propuestas del sector financiero local e internacional, generando mayor competencia, así como diversificar las monedas y las fuentes de recursos de la República de Panamá y ejecutar de manera oportuna las estructuras de financiamiento con mejores condiciones para el Estado.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2026: recibo de matrícula es el requisito principal para recibir el pago. Leer más
    • Ifarhu planifica el primer pago del PASE-U 2026: estos son los montos para alumnos. Leer más
    • Juez Rentería ordena levantar medidas cautelares a imputados por sobrecostos en obras viales. Leer más
    • Becas 2026: el Ifarhu anunciará en abril el cronograma para entrega de documentos. Leer más
    • Tribunal de Cuentas condena a Cucalón y Salerno a pagar $4.4 millones por lesión patrimonial. Leer más
    • Una fiscalía anticorrupción investiga cómo se adjudicó el contrato del revisado vehicular digital. Leer más
    • ‘Lo de los pueblos debajo del lago Gatún es uno de los grandes mitos de la Zona del Canal’: Marixa Lasso. Leer más