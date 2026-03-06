El petróleo se dispara: WTI sube a $87 y Brent roza los $92

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El petróleo abrió con fuertes alzas este viernes: el WTI, referencia para Panamá, subía 8.16% hasta $87.62 por barril, mientras el Brent avanzaba 7.4% y se acercaba a los $92, impulsados por el temor a interrupciones en el suministro por la guerra en Oriente Medio.

El precio internacional del petróleo sigue fuertemente impactado por la escalada militar en Oriente Medio y los temores de interrupciones en el suministro global de crudo.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) —referencia para Panamá— subía este viernes 6 de marzo 8.16% hasta los $87.62 por barril, según datos del mercado de futuros de Nueva York, reseñados por la agencia EFE.

El aumento responde a la preocupación de los mercados de que el conflicto iniciado el sábado tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán pueda afectar el flujo de petróleo en la región.

En Panamá ya se sentió un primer efecto con el aumento al doble de los precios de las gasolinas de 91 y 95 octános y del diésel.

En paralelo, el crudo Brent, referencia para Europa, avanzaba 7.4% hasta los $91.76 por barril en el mercado de Londres, alcanzando su nivel más alto desde abril de 2024.

Desde el inicio de las hostilidades el fin de semana pasado, el Brent acumula un incremento cercano al 25%, impulsado por el riesgo de que se interrumpa el tránsito por el estrecho de Ormuz, un punto estratégico controlado por Irán por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

El estrecho de Ormuz, punto estratégico mundial

La principal preocupación de los mercados es que el conflicto escale y afecte la navegación en esa ruta marítima, que conecta el golfo Pérsico con el océano Índico. Aunque Irán negó haber cerrado el paso, la Guardia Revolucionaria advirtió que los buques que lo crucen podrían ser atacados.

Ante este escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno ofrecerá seguros contra riesgos políticos y escoltas militares a las embarcaciones que transiten por el estrecho para garantizar el flujo energético.

Algunos analistas consideran, sin embargo, que los mercados aún apuestan a que el conflicto no se prolongará demasiado. Según el analista Tom Essaye, cualquier señal de alto el fuego podría provocar una rápida caída en los precios del crudo en las próximas semanas.

No obstante, el ministro de Energía de Catar, Saad al Kaabi, advirtió que si la guerra se intensifica los exportadores del golfo Pérsico podrían suspender su producción en cuestión de días, lo que podría empujar el precio del petróleo hasta $150 por barril.

