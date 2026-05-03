Empleo temporal predomina en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Del mercado laboral de 2018 al de 2025: más del 54% de contratos son temporales.

El 54.62% de los nuevos contratos laborales en Panamá en 2025 son de tipo definido, es decir, con fecha de vencimiento, reflejando un cambio en la estructura del mercado laboral del país, según un estudio del Instituto de Estudios Nacionales (Iden) de la Universidad de Panamá.

El informe señala que, aunque el empleo ha mostrado una recuperación progresiva tras la caída registrada en 2020, esta mejora ha venido acompañada de una mayor proporción de contratos temporales. Ese año, el total de contratos descendió a 132,278, mientras que para 2025 la cifra alcanzó los 309,610.

En ese periodo, los contratos definidos aumentaron su participación de 46.89% a 54.62%. Por su parte, los contratos indefinidos pasaron de 21.05% a 25.29%.

De acuerdo con el investigador Euclides Antonio Méndez, responsable del estudio, este cambio podría estar vinculado a una mayor cautela por parte de las empresas tras la crisis económica, optando por esquemas de contratación más flexibles.

Méndez advirtió que esta tendencia puede derivar en un aumento de la rotación laboral y en una menor estabilidad económica para los trabajadores. Además, señaló que la prevalencia de contratos temporales podría dificultar la planificación de proyectos de vida y debilitar la percepción de estabilidad en el empleo.

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A esto se suma que la alta proporción de contratos temporales puede limitar el acceso al sistema financiero, especialmente entre los trabajadores jóvenes. La falta de estabilidad laboral reduce las posibilidades de calificar para préstamos personales, hipotecarios u otros tipos de crédito, al ser considerados perfiles de mayor riesgo por las entidades bancarias.

En Panamá, las instituciones financieras suelen exigir entre dos y tres años de continuidad laboral como requisito para la aprobación de créditos, lo que representa un obstáculo para quienes mantienen contratos de corta duración.

Rolando Velásquez, quien trabaja en el área de cobros de una empresa naviera, señaló a La Prensa que se ha visto afectado por esta nueva modalidad de contratos temporales, pues esto ha afectado directamente su capacidad de ahorro y la organización de sus gastos.

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“Mi último contrato es de 18 meses y por esto de los contratos definidos no he podido pedir préstamos en los últimos dos años”, señaló. Además añadió que este tipo de contratos se ha vuelto más común después que pasó el declive de empleos del año 2020.

“Me genera incertidumbre, porque después de este contrato, si no me lo renuevan tendré que empezar a buscar en otra compañía, algo que se adecue a mis necesidades y experiencia”, finalizó.

El estudio concluye que, aunque el mercado laboral panameño muestra signos de recuperación en términos de volumen de contratación, persisten retos relacionados con la calidad y estabilidad del empleo, que podrían marcar la evolución del trabajo en el país en los próximos años.