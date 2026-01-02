Empresas extranjeras deberán demostrar presencia real en Panamá, anuncia el MEF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La medida se incorporará mediante un artículo específico del Código Fiscal, explicó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien precisó que no afectará a las empresas locales ni a aquellas acogidas a regímenes económicos especiales, como las zonas libres, el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) y el régimen EMMA.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que el Gobierno impulsará cambios puntuales al Código Fiscal para exigir que los grupos económicos internacionales que operan en el país demuestren sustancia económica o presencia real, una condición necesaria para que Panamá pueda salir de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea.

Durante sus declaraciones a los medios al llegar a la Asamblea Nacional, Chapman aclaró que la iniciativa no constituye una reforma fiscal, ya que no contempla aumentos de impuestos ni la eliminación de subsidios o incentivos, sino la adopción de estándares internacionales relacionados con la actividad económica real de las empresas.

El titular del MEF explicó que la llamada sustancia económica implica que las empresas extranjeras establecidas en Panamá acrediten que cuentan con oficinas físicas, personal contratado y gastos operativos en el país, elementos que evidencien que sus operaciones no son únicamente de carácter formal o administrativo.

Ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, junto al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, en la Asamblea Nacional. LP/Isaac Ortega

Chapman subrayó que estas exigencias no están dirigidas a los contribuyentes panameños, sino principalmente a empresas multinacionales que utilizan sociedades anónimas u otras figuras jurídicas.

Agregó que el proceso se encuentra en una etapa de consulta amplia con los distintos sectores económicos y sociales.

Proceso

En ese sentido, reconoció que Panamá no saldrá de la lista de Paraísos Fiscales de la Unión Europea en el corto plazo, ya que la salida depende de la aprobación e implementación efectiva de la legislación. No obstante, estimó que, en el mejor de los escenarios, el país podría lograrlo a finales de 2026 o a inicios de 2027.

El ministro también rechazó versiones sobre una eventual renuncia al principio de territorialidad tributaria, asegurando que Panamá mantendrá este esquema, tal como lo han hecho otros países como Costa Rica, Uruguay y Nueva Zelanda, que han logrado cumplir con los estándares internacionales sin modificar su sistema fiscal.

Asimismo, confirmó que los regímenes económicos especiales —incluidas las sedes de empresas multinacionales, la Zona Libre de Colón, Panamá Pacífico y el régimen EMA— no serán modificados.

La medida no afectará a las empresas de zonas económicas especiales como la Zona Libre de Colón. Cortesía

Chapman destacó que la aplicación del concepto de sustancia económica puede convertirse en una oportunidad para la generación de empleo, al incentivar que más empresas establezcan operaciones reales en Panamá, contribuyendo al crecimiento económico y a la reducción progresiva del desempleo.

Finalmente, reiteró que la política económica del Gobierno apunta a una visión de largo plazo, centrada en la creación de empleos dignos y sostenibles, como base para fortalecer el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de los panameños.